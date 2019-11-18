Медицинский бюджет. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n129601-blagodarnosti-blagotvoritelnye-vznosy-i-mizernye-zarplaty-medikov-posledstviya-medicinskogo.html

Ракурс

Бюджет медицины на следующий год почти не отличается от предыдущих, хотя с 1 апреля медреформа коснется абсолютно всех медучреждений Украины. Это может стать трагедией, потому что при новой, «реформированной» форме финансирования — «деньги идут за пациентом» — важно, чтобы тарифы на медицинские услуги были обоснованными, а их до сих пор нет.

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Как пишет в своем блоге на «Ракурсе» Валерий Дубиль, народный депутат Украины от ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам технического регулирования и стандартизации в сфере здравоохранения Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, тарифы, по которым НСЗУ будет оплачивать медучреждениям услуги, должны быть обоснованными, ведь от них зависит их постоянное финансирование — будут ли они платежеспособными и не обанкротятся ли.

«Уровень тарифов, которые эксперты считают экономически обоснованными, отличается не на проценты и десятки процентов — а в разы и даже на порядок… Как власть обеспечит выполнение норм „реформаторского“ закона о финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения (например, полностью бесплатные для рожениц роды), если платить медучреждению по тарифу, который не покроет даже пятую часть от расходов на их проведение?», — пишет нардеп.

«Это означает, что пациенты будут и дальше оплачивать „благодарности“ и „благотворительные взносы“, медики — получать унизительно маленькие заработные платы, а медицинские учреждения вместо развития или будут вынуждены выживать, или будут обречены на банкротство и закрытие. Кроме того, низкие и экономически необоснованные тарифы не смогут обеспечить медиков достойной заработной палатой, что еще больше усугубит кадровый кризис в отрасли», — предупреждает Дубиль.