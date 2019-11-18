Гриппом могут заболеть почти 7 млн украинцев — Минздрав. Фото: Zik

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Грипп в Украине и ОРВИ в приближающемся эпидемическом сезоне могут диагностировать почти у 7 млн украинцев.

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В частности, переболеть могут от 4,8 до 6,7 млн человек. По мнению медиков, лучшей профилактикой этих заболеваний является прививка, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украина на своей странице в Facebook.

Медики считают, что ежегодная вакцинация способна защитить от всех актуальных штаммов гриппа, она безопасна и эффективна. Лучшим временем для ее проведения в Минздраве называют канун гриппозного сезона. Если привиться накануне не удалось, то сделать прививку можно и в течение эпидемиологического сезона. Это не ослабит организм, а только усилит его сопротивляемость.

Отмечается, что особенно противогриппозная вакцинация важна для представителей группы риска. Прививка значительно увеличивает шансы этих людей избежать смертельных последствий заболевания.

Напомним, недавно в Германии ввели обязательную вакцинацию от кори. В детсадах и школах руководство будет требовать справку о прививках. Детям, которые не получили вакцину, могут запретить посещать учебные заведения.