Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На грип можуть захворіти майже 7 млн українців — МОЗ. Фото: Zik

На грип можуть захворіти майже 7 млн українців — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

18 лис 2019, 16:40
999

Грип в Україні та ГРВІ в прийдешньому епідемічному сезоні можуть діагностувати майже в 7 млн ​​українців.

Loading...

Зокрема, перехворіти можуть від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб. На думку медиків, кращою профілактикою цих захворювань є щеплення, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook.

Медики вважають, що щорічна вакцинація здатна захистити від усіх актуальних штамів грипу, вона безпечна й ефективна. Найкращим часом для її проведення в МОЗ називають період до початку грипозного сезону. Якщо вакцинуватися напередодні не вдалося, то зробити щеплення можна і впродовж епідеміологічного сезону. Це не послабить організм, а лише посилить його опірність.

Зазначається, що особливо протигрипозна вакцинація важлива для представників групи ризику. Щеплення значно збільшує шанси цих людей уникнути смертельних наслідків захворювання.

На грип можуть захворіти майже 7 млн українців — МОЗ. Фото: Центр громадського здоров'я

Нагадаємо, недавно в Німеччині ввели обов’язкову вакцинацію від кору. У дитсадках і школах керівництво вимагатиме довідку про щеплення. Дітям, які не отримали вакцини, можуть заборонити відвідувати навчальні заклади.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше