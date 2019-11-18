На грип можуть захворіти майже 7 млн українців — МОЗ. Фото: Zik

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Грип в Україні та ГРВІ в прийдешньому епідемічному сезоні можуть діагностувати майже в 7 млн ​​українців.

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Зокрема, перехворіти можуть від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб. На думку медиків, кращою профілактикою цих захворювань є щеплення, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook.

Медики вважають, що щорічна вакцинація здатна захистити від усіх актуальних штамів грипу, вона безпечна й ефективна. Найкращим часом для її проведення в МОЗ називають період до початку грипозного сезону. Якщо вакцинуватися напередодні не вдалося, то зробити щеплення можна і впродовж епідеміологічного сезону. Це не послабить організм, а лише посилить його опірність.

Зазначається, що особливо протигрипозна вакцинація важлива для представників групи ризику. Щеплення значно збільшує шанси цих людей уникнути смертельних наслідків захворювання.

Нагадаємо, недавно в Німеччині ввели обов’язкову вакцинацію від кору. У дитсадках і школах керівництво вимагатиме довідку про щеплення. Дітям, які не отримали вакцини, можуть заборонити відвідувати навчальні заклади.