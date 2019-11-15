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У Німеччині запровадили обов'язкову вакцинацію дітей від кору і штраф за недотримання правил, фото: pixabay

У Німеччині запровадили обов’язкову вакцинацію дітей від кору і штрафи для відмовників

15 лис 2019, 12:13
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Вакцинацію дітей від кору в обов’язковому порядку проводитимуть у Німеччині.

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Відмова виконувати цю вимогу загрожує штрафом. Видання The Guardian опублікувало подробиці.

Розмір штрафних санкцій для батьків становитиме 2,5 тис. євро. У дитсадках і школах керівництво почне вимагати довідку про щеплення. Невакцинованим дітям можуть заборонити відвідувати навчальні заклади на території Німеччини.

Згідно із законодавством, для персоналу дитсадків, лікарень, притулків для безхатьків і таборів для відпочинку введуть аналогічні правила. Співробітники соцустанов зобов’язані будуть пройти відповідні процедури.

Кір — інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Людина може заразитися під час розмови з хворим, а також при чханні або кашлі. Захворювання має важкі наслідки, оскільки у цьому випадку розвивається вушна інфекція, пневмонія та запалення мозку. Спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — це вакцинація.

Раніше в Україні померла п’ятирічна дитина з протипоказанням до щеплення. У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я рекомендували всім батькам проводити вакцинацію дітей.


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