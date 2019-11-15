В Германии ввели обязательную вакцинацию детей от кори и штраф за несоблюдение правил, фото: pixabay

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Вакцинацию детей от кори в обязательном порядке будут проводить в Германии.

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Отказ выполнять это требование грозит штрафом. Издание The Guardian опубликовало подробности.

Размер штрафных санкций для родителей составит 2,5 тыс. евро. В детсадах и школах руководство начнет требовать справку о прививках. Невакцинированным детям могут запретить посещать учебные заведения на территории Германии.

Согласно законодательству, для персонала детсадов, больниц, приютов для бездомных и лагерей для отдыха введут необходимые правила. Сотрудники соцучреждений обязаны будут пройти соответствующие процедуры.

Корь — инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Человек может заразиться во время разговора с больным, а также при чихании или кашле. Заболевание имеет тяжелые последствия, поскольку в этом случае развивается ушная инфекция, пневмония, воспаление мозга. Способ предотвратить осложнения и смерть от кори — это вакцинация.

Ранее в Украине умер пятилетний ребенок с противопоказанием к прививке. В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения рекомендовали всем родителям проводить вакцинацию детей.