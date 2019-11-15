Дональд Трамп, фото: Samira Bouaou/The Epoch Times

https://racurs.ua/n129474-tramp-mne-ne-nujna-pomosch-ukrainy-chtoby-pobedit-baydena.html

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить в следующем году на очередных президентских выборах.

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Ожидается, что основным соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент времен Барака Обамы Джо Байден, сообщает The New York Times.

Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Луизиана.

Он, в частности, отметил, что на пути к должности президента на прошлых выборах победил политические династии Бушей и Клинтонов и «группу Обамы».

Ну что, давайте попросим помощь от Украины, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю, — подчеркнул Трамп.

Отмечается, что это был первый митинг Трампа с момента, когда начались общественные слушания по импичменту.

Также Трамп заявил, что инициированное демократами расследование импичмента повышает рейтинг Республиканской партии.

Напомним, помощник временного поверенного в делах США в Украине Уильям Тейлор на публичных слушаниях по импичменту в Конгрессе заявил, что Трамп интересовался готовностью властей нашего государства начать расследование против сына Байдена.