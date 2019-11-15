Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дональд Трамп, фото: Samira Bouaou/The Epoch Times

Трамп: Мені не потрібна допомога України, щоби перемогти Байдена

15 лис 2019, 11:53
999

Президент США Дональд Трамп стверджує, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти в наступному році на чергових президентських виборах.

Loading...

Очікується, що основним суперником Трампа на виборах стане колишній віце-президент часів Барака Обами Джо Байден, повідомляє The New York Times.

Відповідну заяву Трамп зробив, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Луїзіана.

Він, зокрема, наголосив, що на шляху до посади президента на минулих виборах здолав політичні династії Бушів і Клінтонів та «групу Обами».

Ну що, давайте попросимо допомогу від України, щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю, — наголосив Трамп.

Зазначається, що це був перший мітинг Трампа з часу, коли розпочалися громадські слухання щодо імпічменту.

Також Трамп заявив, що ініційоване демократами розслідування щодо імпічменту додає рейтингу Республіканській партії.

Нагадаємо, помічник тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільям Тейлор на публічних слуханнях з імпічменту у Конгресі заявив, що Трамп цікавився готовністю влади нашої держави розпочати розслідування проти сина Байдена.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше