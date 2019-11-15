Дональд Трамп, фото: Samira Bouaou/The Epoch Times

https://racurs.ua/ua/n129474-tramp-meni-ne-treba-dopomoga-ukrayiny-schob-peremogty-baydena.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп стверджує, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти в наступному році на чергових президентських виборах.

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Очікується, що основним суперником Трампа на виборах стане колишній віце-президент часів Барака Обами Джо Байден, повідомляє The New York Times.

Відповідну заяву Трамп зробив, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Луїзіана.

Він, зокрема, наголосив, що на шляху до посади президента на минулих виборах здолав політичні династії Бушів і Клінтонів та «групу Обами».

Ну що, давайте попросимо допомогу від України, щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю, — наголосив Трамп.

Зазначається, що це був перший мітинг Трампа з часу, коли розпочалися громадські слухання щодо імпічменту.

Також Трамп заявив, що ініційоване демократами розслідування щодо імпічменту додає рейтингу Республіканській партії.

Нагадаємо, помічник тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільям Тейлор на публічних слуханнях з імпічменту у Конгресі заявив, що Трамп цікавився готовністю влади нашої держави розпочати розслідування проти сина Байдена.