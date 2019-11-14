Український скандал у США: Тейлор на слуханнях в Конгресі розповів про ставлення Трампа до Києва, фото — Reuters

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Помічник тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора особисто чув розмову президента США Дональда Трампа з послом США при ЄС Гордоном Сондландом, у якій глава Білого дому цікавився готовністю влади України розпочати розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена.

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Про це Тейлор розповів на перших публічних слуханнях з імпічменту Трампа в Палаті представників Конгресу США, які транслювалися у мережі.

Мій помічник чув, як президент Трамп в телефонній розмові питав посла Сондланда з приводу розслідувань. Посол Сондланд сказав президенту Трампу, що українці готові діяти. Після дзвінка Трампа мій помічник запитав посла Сондланда, що президент Трамп думає з приводу України. Посол Сондланд відповів, що президента Трампа більше турбують розслідування щодо Байдена, проведення яких домагався Джуліані — заявив дипломат у Конгресі.

Йому поставили уточнююче запитання про те, чи мається на увазі, що президента США більше турбувало розслідування проти Байдена, ніж доля України. Дипломат відповів ствердно.

Нагадаємо, що у США палає великий скандал навколо липневого телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Саме зміст цієї розмови став в підсумку приводом для початку процедури імпічменту щодо глави американської адміністрації.

Як вважають політичні опоненти нинішнього американського лідера, Трамп намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності сина Байдена Хантера на Україні в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Сьогодні Трамп має намір опублікувати стенограму ще однієї телефонної розмови із Зеленським.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України не проводить розслідування стосовно Хантера Байдена. У відомстві зазначили, що вони займаються вивчення матеріалів 2010—2012 років. У той час як Байден увійшов до складу правління компанії Burisma Limited тільки в травні 2014 року.