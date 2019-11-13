Рада сьогодні розглядала земельні питання. Фото: ТСН

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Верховна Рада України дев’ятого скликання сьогодні проводила чергове засідання другої сесії. Парламент розглядав у першому читанні низку законопроектів, присвячених запровадженню ринку землі. За підтримуваний урядом проект закону (№ 217810) проголосували 240 нардепів. Проти створення ринку землі виступили кілька депутатських фракцій та груп («Батьківщина», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «За майбутнє").

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На площі перед будівлею Верховної Ради у Києві відбулися акції протесту з приводу розгляду парламентом кількох законопроектів щодо продажу землі. Активісти принесли навіть свиню у труні та похоронні вінки.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що після голосування за ринок землі її парламентська фракція переходить в опозицію до нинішньої влади. За словами Тимошенко, її політсила виступає проти продажу землі та стратегічних об'єктів державної власності.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький озвучив вартість гектара землі в Україні, якщо землю вирішать продавати іноземцям. За ділянку такої площі громадянам чи компаніям іноземних держав доведеться заплатити 2 тис. 200 дол.

Український бізнесмен Ігор Коломойський запропонував українській владі брати грошові позики в Російської Федерації й відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду. Олігарх вважає, що відбудова зв’язків з Росією необхідна для економічного виживання України.

Сьогодні до складу Військово-морських сил України увійшли патрульні катери «Старобільськ» та «Слов'янськ» типу Island, які були надані Україні Сполученими Штатами Америки. У ВМС заявили, що введення катерів до складу національного флоту покращить спроможності ЗСУ.

Парламент Німеччини схвалив законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви Євросоюзу. Директива передбачає, що діючі на території Євросоюзу правила будуть поширюватися на газопроводи, що не входять в об'єднання країн, якщо проходять через територію країн-членів ЄС. Зокрема, це стосується російського газогону «Північний потік-2».