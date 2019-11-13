Ігор Коломойський, фото: «Україна Молода»

https://racurs.ua/ua/n129378-kolomoyskyy-proponuie-braty-groshi-v-rosiyi-zamist-mvf-new-york-times.html

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Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні варто відмовитися від руху на Захід та повернутися до зближення із Росією.

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На думку Коломойського, фінансування з боку Росії може замінити Україні кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ), умовою надання яких є проведення в Україні реформ, повідомляє видання New York Times.

Ми візьмемо у росіян 100 млрд дол. Я думаю, що вони хотіли б вже сьогодні нам їх дати, — вважає Коломойський. — Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити відносини? Тільки гроші.

За його словами, США просто використовують Україну, щоб спробувати послабити свого геополітичного суперника.

Війна проти Росії, — зазначив олігарх, — до останнього українця.

Відбудова зв’язків з Росією є необхідною для економічного виживання України, переконаний Коломойський.

Вони все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини, — заявив він, порівнюючи Україну з Росією. — Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви — Америка — «змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це.

Коломойський вважає, що з часом українці забудуть травму, спричинену російською агресією.

Дайте п’ять, 10 років, і кров забудеться, — вважає Коломойський.

Видання зазначає, що такі різки заяви олігарха можуть бути пов’язані з позицією МВФ щодо ситуації з «ПриватБанком».

Нагадаємо, Коломойський раніше радив президентові України Володимирові Зеленському оголосити дефолт.