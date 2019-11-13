Игорь Коломойский, фото: «Україна Молода»

https://racurs.ua/n129378-kolomoyskiy-predlagaet-brat-dengi-u-rossii-vmesto-mvf-new-york-times.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отказаться от движения на Запад и вернуться к сближению с Россией.

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По мнению Коломойского, финансирование со стороны России может заменить Украине кредиты Международного валютного фонда (МВФ), условием получения которых является проведение в Украине реформ, сообщает издание New York Times.

Мы возьмем у россиян 100 млрд долл. Я думаю, что они хотели бы уже сегодня нам их дать, — считает Коломойский. — Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.

По его словам, США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника.

Война против России, — отметил олигарх, — до последнего украинца.

Восстановление связей с Россией является необходимым для экономического выживания Украины, убежден Коломойский.

Они все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения, — заявил он, сравнивая Украину с Россией. — Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы — Америка — «заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это.

Коломойский считает, что со временем украинцы забудут травму, вызванную российской агрессией.

Дайте ей пять, 10 лет, и кровь забудется, — считает Коломойский.

Издание отмечает, что такие резки заявления олигарха могут быть связаны с позицией МВФ по ситуации с «ПриватБанком».

Напомним, Коломойский ранее советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт.