Дефолт в Украине и дефолт футбольного клуба «Днепр». Игорь Коломойский. Фото: xsport.ua

https://racurs.ua/2367-defolt-ot-kolomoyskogo-provereno-na-futbole.html

Ракурс

Размышления о пользе дефолта в Украине, которые недавно услышал мир от Игоря Коломойского в интервью Financial Times, напрягли финансистов внутри страны и доноров извне. Остерегаться призывов «Долой от МВФ!» стоит, потому что многое из того, о чем заявлял в многочисленных интервью разговорчивый олигарх, может воплотиться при помощи шестого президента Украины.

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Для самого же Игоря Валерьевича не платить долги, как утверждают, обычная практика. Ему приписывают высказывание о том, что «долги платят только дураки и слабаки». Вероятно, это легендаризация одного из самых ярких представителей эпохи первоначального накопления капитала в Украине. Но в одной из историй применения многогранного таланта Коломойского уже случался настоящий дефолт. И речь идет не о «ПриватБанке», спасенном вливаниями из бюджета.

В 2015 году, за год до краха банка, Коломойский фактически объявил дефолт в любимом спортивном детище — футбольном клубе «Днепр», который он финансировал с 1998 года. Причем произошло это в год самых успешных выступлений клуба в еврокубках. Ровно четыре года назад «Днепр» играл в финале Лиги Европы. А уже через два года его лишили статуса профессионалов из-за более чем 20-миллионных долгов перед футболистами и тренерами.

Дефолт в Украине и футболе: статусные игрушки

Если верить Коломойскому, то дефолт в Украине — старт для экономического скачка. В случае с «Днепром» такого чуда не произошло. Владеть футбольным клубом в 2000-х годах было в Украине статусной забавой. Зачастую именно наличие футболистов в собственной «конюшне» было подтверждением статуса олигарха. «Шахтер» и Ринат Ахметов, «Металлист» и Александр Ярославский, «Динамо» и братья Суркисы. Примеры меньшего масштаба — Вадим Рабинович и киевский «Арсенал», Сергей Тарута и донецкий «Металлург», Константин Жеваго и полтавская «Ворскла», Евгений Геллер и луганская «Заря», Нестор Шуфрич и ужгородская «Говерла», Игорь Палица и луцкая «Волынь».

Олигархи щеголяли своими «лошадками», привозя в Украину пачки дорогих легионеров, накручивая зарплаты на отечественном рынке футболистов, разваливая систему подготовки футболистов внутри страны. К 2014 году заработная плата 30 тыс. долл. в месяц в топ-клубах считалась обычным явлением.

Именно здесь была спрятана мина замедленного действия, которая впоследствии уничтожит большинство олигархических клубов. У их владельцев с началом войны на Донбассе начались проблемы в бизнесе (зачастую привязанном к махинациям с бюджетом и энергетикой). За годы беззаботного вливания коррупционных миллионов клубы не смогли создать опций, способных хоть как-то поддерживать их на плаву. Уже летом 2014-го стало понятно: непрофильные активы (футбол) олигархи будут понемногу сливать.

Впрочем, владелец «Днепра» даже в этой типичной для тех лет ситуации пошел своим уникальным путем. История падения клуба происходила на фоне войны и участия Коломойского в ней — финансовой и организационной. Летом 2014 года он заявлял, что правильнее было бы вообще не начинать чемпионат. И эти слова в тот момент были во многом справедливы.

Чудо на Днепре

Но если взглянуть на историю финансового участия олигарха в жизни клуба, то дефолта «Днепра» можно было избежать. Однако клуб целенаправленно топили после 2014 года.

В 2010 году Коломойский подписал на пост главного тренера именитого испанца Хуанде Рамоса, который дважды выигрывал Кубок УЕФА и один раз Суперкубок. Контракт с ним закончился летом 2014 года, и испанец отказался его продлить. С Рамосом и его тренерской командой Коломойский не рассчитался.

После начала боевых действий в «Днепре» почти перестали платить деньги. Летом команду возглавил Мирон Маркевич, но «Днепр» играл неважно и проиграл посредственному «Копенгагену». Из первой в истории команды Лиги чемпионов команда вылетела, но продолжила выступления в Лиге Европы.

В этом турнире команда показала «чудо на Днепре». Днепряне из-за близости города к зоне боевых действий играли домашние матчи в Киеве, но по невероятному стечению обстоятельств, а часто — благодаря болельщикам и игре «через не могу» дошли до финала Лиги Европы. Маркевичу пришлось несколько раз самостоятельно финансово мотивировать команду. Он пообещал и выплатил премиальные из собственного кармана за прохождение «Аякса» и «Наполи». Дошло до того, что амуницию для команды покупали капитан команды Руслан Ротань и спортивный директор Андрей Русол за свой счет. Они часто из своего кармана поддерживали детскую школу «Днепра».

Охваченный патриотическим пылом прифронтовой город жил «Днепром», и команду остановила только «Севилья» в финале. На банкете после матча в Варшаве от Коломойского, который тоже получил медаль финалиста ЛЕ, ждали не только благодарности и поздравлений. Но о деньгах олигарх тогда и не обмолвился.

На волне грандиозного выступления в Европе «Днепр» мог разобраться со всеми долгами, продавая своих звезд, в том числе тех, кто обременял зарплатную ведомость. Потом можно было сыграть собственными молодыми воспитанниками. Сыграть, скорее всего, не так ярко, но сохранить и клуб, и авторитет Коломойского среди болельщиков.

Но около десяти игроков, в том числе «сборников» Украины, ушли свободными агентами, и клуб не заработал на этом ни евроцента. Хотя продажа Стринича, Матеуса, Чигринского, Дугласа, Матоса, Шахова, Зозули и Безуса могла полностью решить долговой кризис. В то же время Коломойский категорически не соглашался идти на реструктуризацию долгов по зарплате, которые росли как снежный ком.

Дефолт в Украине и футболе: поматросил и бросил

Тем временем клуб начал обрастать судебными историями. ФИФА запретила «Днепру», новоиспеченному финалисту Лиги Европы, играть в еврокубках. Помимо Рамоса и тренеров, с клубом Коломойского начали судиться легионеры. Из команды летом 2016 года ушел Маркевич, не выдержав неопределенности. Коломойский просто прекратил связи с командой — у него началась история с национализацией «ПриватБанка».

В последующие год-два менеджерам удалось продать нескольких игроков, но этих денег хватало только на поддержание текущей деятельности клуба. В «Днепре» шутили: «Продали Лучкевича — поехали на сборы, продали Близниченко — «съели» его зимой». Но долги, которые ежемесячно обрастали новыми санкциями, увеличивались и, по разным данным, превысили 20 млн евро.

С команды регулярно снимали очки по решениям дисциплинарных комитетов УЕФА и ФИФА, а в последний свой сезон в элите (2016‒2017 годы) «Днепр» лишили аж 24 баллов. Интересно, что если бы этого не произошло, команда, в которой уже играли почти исключительно молодые исполнители клубной академии, заняла бы пятое место в Премьер-лиге.

После этого двукратный чемпион СССР продолжил играть во второй лиге. Тогда поговаривали, что Коломойский умышленно не закрывал клуб-банкрот, поскольку на его счета ожидался приход нескольких миллионов евро за продажу «Севильей» в «Шальке» воспитанника днепрян Евгения Коноплянки.

«Днепр» сыграл сезон во второй лиге и потерял профессиональный статус. Сейчас клуб играет в любительском чемпионате области, но и там его настигают санкции от европейских футбольных чиновников.

Адекватного объяснения тому, почему Коломойский не пошевелил и пальцем, чтобы спасти клуб, в который ранее вложил десятки миллионов долларов, от него еще не прозвучало. В декабре 2018 года он заявил Дмитрию Гордону, что «Днепр» был для него исключительно убыточной историей. Никто в этом не сомневался — поматросил и бросил, умышленно ушел в дефолт, имея опции спасения. Хотя кажется, что в случае с дефолтом в Украине олигарх хотел бы поматросить не только МВФ.