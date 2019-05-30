Либертарианство в Украине

https://racurs.ua/2365-libertarianstvo-v-ukraine-ideologiya-na-skoruu-ruku-i-mamkiny-libertariancy.html

Ракурс

До внеочередных парламентских выборов — меньше двух месяцев, и умные люди говорят, что железные шансы пройти в Раду имеют четыре партии. Еще как минимум три (две старые и одна свежая новенькая) будут отпихивать друг дружку перед пятипроцентным барьером. И одна из партий заявила, что будет продвигать либертарианство в Украине.

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Но в странах развитой демократии, как правило, с партийными идеологиями все понятно: есть левые и правые, либералы и консерваторы, коммунисты и фашисты, наконец. У нас же партии — как конфетные фантики: красненькие, зелененькие, пестренькие. По крайней мере, именно так их воспринимает так называемый средний избиратель, даже если под средним мы понимаем не какого-нибудь люмпена, а нормального умного человека — инженера, скажем, или врача, или преподавателя высшей математики в университете.

Вот спросите их — какая партия из тех, которые представлены в ныне действующем парламенте, самая правая? А? Или кто представляет либеральную, например, идеологию? Ага! Ну, мадам Тимошенко от «Батькивщины» рассказывает про сырники и носит нечеловечески высокие каблуки, а мсье Ляшко, глава радикальной партии имени себя, целуется с коровами, это мы знаем. Так они левые или правые? Либералы или консерваторы? И что такое либертарианство в Украине?

Либертарианство в Украине — это все хорошее и бла-бла-бла

Так вот, к сожалению, украинцы в массе голосуют за «симпатичных», а идеология — дело, в общем, двадцатое. И либертарианство в Украине не исключение.

До 12 июля партии, участвующие в досрочных парламентских выборах, должны обнародовать свои программы. Но мы не станем ждать полтора месяца, а будем уже сейчас потихоньку разбираться, кто есть кто. И начнем с наиболее рейтинговой и загадочной партии.

«Слуга народа» — один из самых новых и безусловно самый яркий фантик. Что касается идеологии, то совсем недавно новоизбранный представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук громогласно заявил, что идеология партии — либертарианство в Украине. Правда, он весьма путано объяснял, что это такое. Вот, например, цитата из интервью: «Это создать нормальное государство, где есть политическая воля и нормальные отношения человека и государства, где человек есть высшей ценностью, Конституция дает возможность обратиться в суд и разные бла-бла-бла — все эти хорошие планы, которые могут выглядеть как все хорошее против всего плохого».

В отечественного либертарианца тут же вцепился корреспондент Би-Би-Си: что понимает идеолог партии «Слуга народа» под либертарианством в Украине. Тот ответил, что, мол, либертарианство включает в себя целый ряд направлений…

…Тут мы сделаем отступление и поговорим об умном. Подгонять идеологию либертарианства под левых или правых сложно (как, впрочем, вообще сложно раскладывать все по полочкам), потому что, говоря очень упрощенно, придумали идеологию правые, развили левые, а теперь снова прибрали к рукам правые!

Анархия — мать порядка

Итак, на скорую руку: сам термин появился в новорожденном государстве США в конце XVIII века, и, как ясно из названия, речь идет о свободе. В фундамент либертарианской идеологии заложены два естественных права человека — распоряжаться собой и своим имуществом. Исходя из этого, никто не имеет права посягать на личность и на имущество другого человека, а государство может лишь защищать естественные права гражданина.

Да и вообще, нужно ли оно, это государство? Во всяком случае, в середине XIX века либертарианцами начали называть себя французские анархисты, и этот термин стал практически синонимом анархизма. В середине прошлого века либертарианство отряхнуло с себя анархо-социалистическую риторику, и из левого лагеря современные либертарианцы переметнулись к правым. Однако некоторые идеологи анархического либертарианства считают, что правые нагло украли термин у левых, подменив идеологию свободы от государства простой как грабли идеей экономической свободы и священной частной собственности, возведенной в абсолют.

Но пока анархо-капиталисты спорят с минархистами (не путать с монархистами, это течение, признающее необходимость минимального государственного регулирования общественной жизни) и либертарными социалистами (да здравствует рабочее самоуправление вместо авторитарных институтов!), у нас зародилось новое направление либертарианства — либертарные популисты.

Либертарианство в Украине: колхоз имени Лопе де Вега

Господин Стефанчук, заявляя о либертарианской идеологии партии «Слуга народа», залез в чужой огород — ведь до сих пор либертарианской партией №1 себя называла партия 5.10, и ее лидер Геннадий Балашов даже имел храбрость сразиться с новоизбранным президентом на выборах (и наскреб меньше двух десятых процента голосов, став одним из аутсайдеров президентской гонки). А идея неограниченной свободы предполагает то, что победитель забирает все, поэтому «Слуга народа» вполне может выхватить из слабеющих рук знамя либертарианства в Украине.

Балашов ратовал за отмену налогов, а его «либертарианская» президентская программа сильно напоминала план постройки Нью-Васюков за каких-то пару лет: «Деньги со всего мира придут в Украину», «ВВП Украины — 2 трлн долл., средний доход на душу населения — 2000 долл., пенсия — 500 долл.»

Что же пишет на своих знаменах партия «Слуга народа» и что говорит о либертарианстве в Украине? К идеологу партии Руслану Стефанчуку с этим вопросом и пристал корреспондент Би-Би-Си.

Господин Стефанчук, уже снискавший горячую любовь многих высказываниями об «интеллектуальных квотах» в партийном списке «Слуги народа», на этот раз тоже отжег знатно: «Либертарианство включает в себя целый ряд течений либерального направления… Мы творим на этих принципах свою собственную систему, потому что все понимают: где-то можно марихуану, а где-то нельзя, где-то какие-то другие вещи... Мы творим практические вещи, где мы пытаемся, взяв эту идеологию, предложить Украине самые лучшие шаги, самые лучшие модели, которые мы будем пробовать масштабировать в пределах страны».

Короче — у нашего государства особый путь, и либертарианство в Украине — особое. А марихуану неплохо бы легализовать, честное слово.

…Анекдот в тему. Собрались селяне обсудить — как назвать вновь созданный колхоз. «А давайте назовем его «Путь Ильича» — «Да нет, «Путь Ильича» есть в соседнем районе» — «А может, «Заря коммунизма»?» — «В Гнилом Болоте колхоз так называется». Встает пьяный пастух: «А давайте назовем его «Лопе де Вега»!» — «О, красиво! А что это?» — «Да пес его знает, но уж больно на «… вашу мать» похоже!»

Либертарианство в Украине и политическая культура избирателя

Закончим тем, с чего начали: с низкой, увы, политической культуры нашего избирателя, который до сих пор путает левое с правым и для которого «либертарианство» в Украине — просто длинное слово.

На прошлой неделе на книжном Арсенале прошла презентация книги «Либертарианская перспектива. От посткоммунизма к свободному обществу (авторы — Валентин Хохлов, Сергей Башлаков, Владимир Золотарев). Интересно, читали ли ее идеологи партии «Слуга народа». О ядерном электорате партии скромно промолчим.

Зато наберемся нахальства процитировать Википедию: «Публицист Том Хартманн отмечает, что по данным исследования, проведенного Pew Research, только 11% людей, заявляющих о том, что они разделяют либертарианские взгляды, понимают суть либертарианства, в частности то, что оно выступает за увеличение личной свободы и снижение контроля государства. Так, 41% таких людей считают, что государство должно регулировать бизнес, 38% поддерживают социальные пособия малообеспеченным людям, 42% считают, что полиция должна иметь право останавливать «подозрительных людей».

Говоря о либертарианстве в Украине просто и грубо: многие понимают под «свободой» свободу сыто жить, подворовывать, втихую заниматься контрабандой, занимать удобные должности — и чтобы им за это ничего не было.

Дальше у нас по списку монстры и динозавры украинской политики, так что продолжение следует.