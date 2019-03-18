Кандидаты в президенты Украины — 2019: «Дискотека 90-х»

Кандидаты в президенты Украины 2019. Геннадий Балашов, Юрий Деревянко, Александр Шевченко, Игорь Шевченко, Василий Журавлев

https://racurs.ua/2293-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-2019-diskoteka-90-h.html

Ракурс

«Ракурс» продолжает изучать предвыборные программы кандидатов в президенты Украины. Ранее мы уже писали о либералах и «темных лошадках». Следующая группа — «Дискотека 90-х».

Старшему из наших сегодняшних кандидатов — 58 лет, остальным — сильно за 40, то есть молодость, первые успехи в бизнесе и частично в политике выпали на безбашенные авантюрные 90-е. Может, поэтому и создается впечатление, что авторы по крайней мере четырех из пяти предвыборных программ от души развлекались, сочиняя фантастические романы и выстраивая утопические концепции.

Геннадий Балашов: Киев — столица земного шара

Этот кандидат — самый старший и, пожалуй, самый яркий из пятерых. Родом из Днепропетровска, в веселые 90-е он уже имел кое-какой предпринимательский опыт, и начинал с самых азов — с кооперативов (первая частная комиссионка в Днепре принадлежала Балашову). Потом кооперативы переросли в акционерные общества.

В 2000-е кандидат переключился на торговлю недвижимостью. А чуть раньше подался в административную деятельность (чиновник Днепропетровского горисполкома) и в политику, основав для начала совместно с одиозным Леонидом Черновецким партию «За красивую Украину». Народный депутат Украины IIIсозыва. В 2013-м затеял движение «Украина без налогов».

Сегодня известен как автор концепции 5.10. Партия с одноименным названием зарегистрирована в марте 2014 года, но в парламент она не прошла, набрав менее 0,5%голосов. В Киевсовет партия Геннадия Балашова тоже не прошла. Серьезные экономисты называют концепцию 5.10 квазианархической утопией.

Что бы еще добавить? Геннадий Балашов выступает за легализацию однополых браков, марихуаны и проституции, за что многие поставят ему плюсик. Однако перейдем к программе кандидата в президенты.

Предвыборная программа называется «Золотая Украина». Почему-то на ум сразу приходят килограммовые золотые цепи, выпущенные прямо на малиновый пиджак. Но автор (или авторы) уверены, что пишут о «налоговом рае», к которому приведет система 5.10, то есть 5% налогов с покупок и 10% социального налога с доходов.

А все ради чего? Правильно, ради пенсионеров, которым в таком случае выдадут пенсии размером в полкотлеты зеленых. Казалось бы, либертарианские взгляды на экономику построены, в частности, и на том, чтобы оставить за бортом всяких экономически неполноценных пенсионеров, инвалидов и прочих мамаш-декретчиц. Но зато пенсионеры у нас — самый дисциплинированный электорат, поэтому окучивать их обязательно нужно. Ну, по крайней мере, кандидат Балашов хоть пишет, с каких доходов государство сможет эти пенсии платить, а не просто обещает: «Подниму пенсии!», так, будто поднимать их будущий президент будет из своего кармана.

В целом экономическая программа кандидата напоминает план постройки Нью-Васюков: «Деньги со всего мира придут в Украину», «ВВП Украины — 2 трлн долл., средний доход на душу населения — 2000 долл., пенсия — 500 долл.». Утопия, рай на земле — и все это, по мнению Геннадия Балашова, можно осуществить через каких-то пару лет.

Среди потока фантазий одна лишь фраза из программы показалась жестокой, но правдивой: «Только деньги могут восстановить справедливость». Что есть, то есть.

Юрий Деревянко: «Мир меняется. Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле…»

Рассказ о юности кандидата Юрия Деревянко вызывает сочувствие. Никакого мажорства — сын инженера и учительницы. После школы нацелился на киевский Нархоз, но недобрал балл (а в козырных вузах в то время именно так и «срезали» разных инженерских детей).

Работал, поступил со второй попытки. Буквально с первого курса начал подрабатывать, покупая на заработанное доллары, а со второго с головой погрузился в дикий бизнес 90-х, то есть занимался всем, что продается и покупается — от компьютеров до лекарств. В 2006-м Юрий Деревянко продал свои доли в компаниях и подался в политику. (Небольшой штрих: в 2017-м Генпрокуратура вызвала его по делу о неуплате налогов и предложила выплатить 62 млн грн в обмен на снятие обвинения.)

Первые шаги в политике связаны с Анатолием Кинахом и Партией промышленников и предпринимателей, но в 2006-м в парламент он не прошел. Поработал в Ивано-Франковском облсовете уже от «Фронта перемен». В Раду попал в 2012-м как мажоритарщик. После Майдана стал одним из основателей партии «Воля» — в парламент VIII созыва она шла в паре с «Самопомощью», но потом между двумя политсилами произошел разлад, да такой, что все члены «Воли» перешли в «Самопомощь», а Юрий Деревянко остался представлять свою партию в гордом одиночестве.

Кстати, он входит в пятерку самых богатых депутатов, состояние составляет более 400 млн грн.

А теперь о программе.

Если не сам кандидат в президенты, то кто-то из его консультантов явно увлекается фантастикой и фэнтези. Выбери синюю пилюлю, стань господином мира. Сейчас мы живем в оруэлловской антиутопии, мы рабы в стойле. Для того чтобы выйти из стойла, нужен Нео… простите, нужна неоэкономика.

Это снова-таки снижение налогов, правда,цифра в 25‒30% выглядит более реалистично, чем пресловутые 5.10 кандидата Балашова. Единый социальный взнос, к примеру, предлагается снизить с 22% до 17% (а как быть с дефицитом Пенсионного фонда?), плюс 5% на собственный накопительный пенсионный счет. Ну а в целом — священное право собственности, право на землю, оружие, выборные шерифы, прямая демократия. Довольно много симпатичных предложений: голосование в парламент по открытым спискам, отмена мажоритарки, например, или учет практики ЕСПЧ при возможности отзыва судей, экологические программы.

Почему-то одним из пунктов программы стало создание отдельной Криворожской области, хотя сам кандидат родом из Ивано-Франковской.

Ну и на десерт — бесплатный интернет! А заодно «законом будет ограничена возможность олигархов владеть СМИ». Но это уже из области фантастики. Для создания независимых СМИ нужны совсем другие механизмы.

Александр Шевченко: Украина шик-модерн

Следующий кандидат, как и Юрий Деревянко, не из мажоров. Технарь, окончил училище радиоэлектроники и физический факультет Черновицкого государственного университета (радиоинженер). Но в середине 90-х спрятал паяльник и занялся бизнесом. Да так успешно, что с 2004 года стал совладельцем крутого горнолыжного курорта «Буковель». Депутат ВР VII и VIII созывов. В центре его интересов, как несложно догадаться, — развитие туризма и экологические проблемы.

В плюс кандидату — помощь активистам Евромайдана и организация реабилитации пострадавших во время Революции достоинства в Буковеле.

После избрания депутатом VIII созыва Александр Шевченко вошел во фракцию БПП, но через год покинул ее. То, что с БПП кандидат явно не ладит, видно из программы.

Украина шик-модерн, то есть, простите, «страна Достоинства и Правды» — «модерная» страна, в которой кандидат в президенты, кроме всего прочего, обещает установить «гармонию отношений как между людьми, так и с природой». И снова — о том, что «мир меняется», о сломе старых цивилизационных устоев, об устройстве Нью-Васюков (пардон, о потенциале, достаточном для того, чтобы «занять в новом мире лидирующие позиции»).

А для этого есть проверенный рецепт. Какой? Правильно, «новые лица». Старые — на свалку истории. Ну и еще «креативная экономика будущего». Вообще учиться нужно у фирмы Apple. Они придумали смартфон, мы построим Нью-Васю… великую страну. Только вот как — не очень понятно: программа весьма расплывчата и состоит по большей части из общих фраз. Таких, например: «Современная деградация государства обусловлена именно нарушением универсальных законов Правды и Справедливости». Ну и это, само собой, привело к тотальному «зубожінню».

Кое-что, правда, понравилось. Например, тезисы о создании сильной территориальной обороны и легализации нарезного короткоствольного оружия. Главное, чтобы эти отряды самообороны не превратились в какие-нибудь Национальные дружины, а так идея неплоха.

Игорь Шевченко: качественный президент — весь в белом!

Однофамилец и одногодка предыдущего кандидата тоже из семьи инженеров. Вырос в Киеве на Борщаговке, которая и сейчас по количеству гопников на квадратный километр не уступает Троещине, а уж в 90-е… После борщаговской школы Игорь Шевченко поступил в Институт физкультуры. Кстати, имел впечатляющие достижения в легкой атлетике.

Киевский Инфиз, между прочим, очень хороший вуз, дающий будущим тренерам практически медицинские знания. Но наш кандидат ушел оттуда с третьего курса и перевелся в университет Шевченко, сначала на истфак, потом на юридический и наконец в Институт международных отношений, после чего нацелился на учебу за границей — и вправду поучился в Италии, а затем в США. Стал адвокатом, сначала поработал в одной известной фирме, а затем основал свою.

В конце 2000-х Игорь Шевченко подался из юриспруденции в политику — да так удачно, что уже в конце 2014 года стал министром экологии и природных ресурсов в правительстве Яценюка.

Но на следующий год над Игорем Шевченко стали сгущаться тучи. Сначала главный вилоносец Олег Ляшко заявил, что министерское кресло для Шевченко было куплено за 5 млн долл., потом выяснилось, что Шевченко любит прокатиться в Европу на частных самолетах, и поэтому когда под Киевом произошел страшный пожар на нефтебазе, министр экологии не смог вовремя прибыть на место катастрофы.

Игорь Шевченко заявил, что премьер Яценюк хочет с ним расправиться. А вскоре против него было возбуждено уголовное дело по ст. 368-2 УК «незаконное обогащение» (благополучно отмененной совсем недавно Конституционным судом). Впрочем, еще весной 2016-го Соломенский районный суд признал, что он не участвовал в коррупционных схемах.

Сейчас Шевченко, опытный юрист, подал десяток исков против Арсения Яценюка, Олега Ляшко и других политиков за клевету и нанесение ущерба его репутации.

Ну а теперь о программе.

Любимое слово предвыборной программы кандидата Игоря Шевченко — «Я». «Я верю в Украину», «Я убежден», «Я точно знаю». Из программы мы узнаем, что кандидат учился и работал в Штатах и практически стал там миллионером, но вернулся, чтобы всех нас спасти. Я верю, мол, в Украину и хочу вернуть эту веру миллионам украинцев. Для этого нужен президент нового качества — честный и высокоморальный, словом… такой, как кандидат Шевченко. Которому скромности, как видим, не занимать. Ну ладно, нахвалил себя на пару-тройку страниц, а что там насчет программы?

Страна сегодня, оказывается, находится на грани коллапса, хаоса и дезинтеграции, потому что кругом коррумпированная власть и ненасытные олигархи. А для спасения необходимо… десятка три-четыре лозунгов, начиная от «пенсиям и зарплатам — повышение», «тарифам — снижение» до «английскому языку — государственная поддержка» и «дорогам и тротуарам — ровное покрытие». В общем, фабрики — рабочим, земля — крестьянам… Даже странно такое читать в программе серьезного юриста и бывшего министра.

Василий Журавлев: стабильность и еще раз стабильность

О 48-летнем кандидате из Мариуполя особенно много не напишешь. Предприниматель, работавший в мебельном производстве и строительстве, в 2015 году баллотировался на пост мэра города. Единственный скандал связан с тем, что, став в 2016-м председателем Федерации футбола Мариуполя, Василий Журавлев год назад повздорил с футбольным клубом «Динамо» (что-то связанное с офшорными схемами финансирования) и даже написал по этому поводу письмо президенту УЕФА.

…Ах да! Вот еще штришок: в своей программе кандидат в президенты Василий Журавлев выступает за детенизацию экономики. А в своей декларации за 2017 год он указал 0 грн дохода. Как-то это не очень вяжется с детенизацией.

Кандидат от партии «Стабильность» и программу свою назвал «Стабильность», пояснив, что в этом слове нет ничего общего с термином, испачканным Азаровым и Януковичем. Ну что сказать? Программа не так уж плоха. По сравнению с четырьмя предыдущими она просто-таки ложится бальзамом на душу.

Во-первых, в ней не демонизируется действующая власть, единственный упрек — то, что многие реформы базируются «на песке», но это, увы, так и есть. По мнению кандидата, чтобы выправить проседающие судебную реформу и реформу правоохранительных органов, нужны жесткая проверка проведения люстрации и приглашение иностранных наблюдателей и кураторов — специалистов по реформам.

Там еще много сказано о военной безопасности, территориальной целостности, членстве в НАТО, защите конституционного строя, экономической, научно-технологической, экологической и гуманитарной безопасности — и все вещи правильные, изложенные, правда, довольно многословно и скучновато. Народ ждет клоунады, а тут никакого тебе эпатажа.

Президентские выборы кандидат вряд ли выиграет, но он не бросает в толпу популистские лозунги, лютых врагов не ищет, и это производит хорошее впечатление. Когда мы условно отправили кандидата Журавлева в группу «Дискотека 90-х», то руководствовались чисто формальными признаками — спортсмен, юность пришлась на веселое десятилетие. А на самом деле его бы к либералам, которые говорят разумные вещи. Только вот задекларированный нулевой доход сильно смущает…