Кандидаты в президенты Украины — 2019: либералы, консерваторы, патриоты и… словоблуды

Кандидаты в президенты Украины 2019. Роман Безсмертный, Виктор Кривенко, Андрей Новак, Сергей Носенко и Александр Данилюк

https://racurs.ua/2291-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-liberaly-konservatory-patrioty-i-slovobludy.html

Racurs.ua

Взглянув на обширный список кандидатов в президенты Украины, еле-еле помещающийся в бюллетень, любой избиратель задается вопросом: кто все эти люди? Нет, конечно, тройку лидеров знают все, и каждому известно, что между ними-то и будет происходить главная битва. Еще человек пять-десять тоже более-менее знакомы «среднестатистическому гражданину». Но кандидатов-то 39!

Хотелось бы написать несколько конспирологических статей: кто кого финансирует, кто чей технический кандидат и вообще — какую шахматную партию собирается разыгрывать при помощи этих фигур тайное мировое правительство или, например, галактический разум. Но увы: не хватает инсайдерской информации о планах галактического разума, да и не особо верим мы в тайное мировое правительство. Искать досье на каждого кандидата тоже незачем: этих досье везде полно и так.

Погоревав над списком и исключив из него троих лидеров, которых оставим на закуску, «Ракурс» сформировал из остальных, грубо говоря, восемь с половиной «кружков по интересам». Главный минус такого подхода — это все-таки чисто субъективный взгляд. Ну что ж, зато это наш личный и совершенно никем не оплаченный субъективный взгляд.

Восемь «кружков по интересам» мы обозвали по-своему: «Дискотека 90-х», «Команда сбитых летчиков», «Темные лошадки и вторая древнейшая», «Суровые и в погонах», «Социалисты, националисты и радикал-популисты», «Ближе к природе», «Либералы», «Жирные коты». Это, стало быть, восемь.

Однако 99 из 100 избирателей наверняка даже и не подумают вчитываться в предвыборные программы кандидатов. А мы вот возьмем на себя труд прочитать и коротенько пересказать то, что они пытаются нам предложить, переведя заодно текст с предвыборного языка на человеческий.

…Есть старый анекдот. У приличной дамы спрашивают: «Что будете пить, мадам — шмурдяк, самогон или разведенный спирт?» — «Ах, голубчик, право, не знаю, все так вкусно!..» Сложно отдать вот так с ходу предпочтение какой-то одной из групп.

Начнем с либералов.

Складывается впечатление, что кандидаты в президенты Украины (или их политтехнологи) в большинстве своем пишут не программы, а какие-то продающие тексты, в которые обязательно нужно вставлять ключевые слова «коррупция», «децентрализация», а также «благосостояние», «будущее», «мощь», «влияние» и т. п.

В четырех из пяти представленных здесь программ очень много правильных слов. Конечно, насчет правильности — это субъективное мнение. Когда я прошла короткий тест «Взгляды какого из кандидатов ближе всего к вашим личным», компьютер выдал Романа Безсмертного и Виктора Кривенко, первых в этом обзоре. Но честно признаюсь: я не в восторге от их предвыборных программ. Много слов. Слишком много слов.

Только две... нет, полторы из пяти программ группы кандидатов, условно названных «либералами», стали приятным исключением.

Роман Безсмертный: гуманитарная утопия «Великая Украина»

Этот кандидат так давно в большой политике, что не нуждается в особом представлении. Напомним вкратце. 52 года, родом из села Мотыжин Киевской области, окончил истфак Киевского пединститута (ныне — Педуниверситет им. Драгоманова). В школе проработал недолго, предпочел политику.

Четырежды был народным депутатом, с 1997 по 2002 год — постоянный представитель президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Дальнейшую свою судьбу Роман Безсмертный связал с «Нашей Украиной». В 2005-м — вице-премьер по вопросам административно-территориальной реформы (которая, напомним, реально начала проводиться только через 10 лет). На посту посла Украины в Беларуси (2010‒2011) отличился тем, что проигнорировал очередную церемонию инаугурации Лукашенко, что при президентстве Януковича было довольно смелым шагом.

С 2015-го — представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Принципиальный сторонник территориальной целостности страны.

А теперь о программе.

Манифест называется «О будущем», а для описания настоящего кандидат Роман Безсмертный не жалеет темных красок. А все потому, что у нас, как он считает, государство и человек существуют в разных плоскостях, а политика сводится к популярным ток-шоу, главная задача которых — спустить пар.

Как же, по мнению кандидата, можно изменить такое положение вещей? Ну, во-первых, мыслить глобально, а не фиксироваться на мелочах (это, кстати, типичный подход гуманитария, у которого руки из… который, простите, больше привык строить умозрительные концепции).

Хорошо, давайте и мы подумаем о великом. Итак, государство нужно «переосновать» и принять новую Конституцию. (К слову, Роман Безсмертный был одним из авторов действующей Конституции.) Парламент перекроить на двухпалатную систему и вообще перейти к парламентской республике (что еще раз подтверждает то, что для большинства кандидатов второго эшелона президентские выборы — всего лишь промо-акция будущих парламентских, а сам Роман Безсмертный, между прочим, в конце прошлого года анонсировал создание «политической партии нового типа»).

Отдельным пунктом стоит территориальная реформа и усиление роли местного самоуправления. Эту реформу любят декларировать в своих программах очень многие кандидаты — и все, видимо, потому, что она… уже и так успешно идет четвертый год. А лет 15 назад у кандидата уже была реальная возможность для осуществления территориальной реформы.

В целом это типичная патриотическая проукраинская расплывчатая программа: все для человека, Крым и Донбасс наши, все для бизнеса, поднимем фермерство, снизим налоги, искореним коррупцию... Да вы сами, небось, знаете. Поэтому в программах Романа Безсмертного и других, условно названных «либералами», мы остановимся только на «изюминках».

Например, в разделе «Экономика» это легализация операций с криптовалютами и повышение бестаможенных покупок для физлиц на интернет-площадках до 1000 евро в месяц. В разделе «Образование и наука» понравился пункт «Каждый ребенок, оканчивая школу, должен овладеть рабочей профессией». Это очень правильно. Другое дело, что для этого нужно оканчивать не «школу», а специальное учебное заведение, а среднее образование сделать трехступенчатым — вот о чем бы следовало говорить. Но гуманитарии на детали не размениваются. Понравилась и декларация «Права человека выше законов государства». Там же, в разделе «Личная жизнь», есть пункт о легализации легких наркотиков. Хотя тоже мне прорыв: даже наркотиками средней тяжести, такими, как этанол, у нас давно и успешно торгует государство.

Большинство либералов-патриотов начисто теряет весь свой либерализм, когда речь заходит о так называемой духовности. В случае с Романом Безсмертным произошло то же. Как вам такое: «Признание ведущей роли христианства», «Поддержка диалога христианских церквей» и т. п.? Украина, согласно Конституции, светское государство. Ах да, Роман Безсмертный же хочет Конституцию изменить...

В целом же кандидат собирается создавать Великую Украину. Для того чтобы утопия стала реальностью, необходимо всего-навсего «переоснование государства посредством качественного изменения всех его институтов». Не больше и не меньше.

Виктор Кривенко: экономический патриотизм с конфискацией

37-летний кандидат родился в Днепродзержинске (сейчас — Каменское). Имеет три диплома — Днепропетровского госуниверситета (экономист), Харьковской юракадемии (юрист) и Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Для политика это хорошая, основательная подготовка.

О ранних годах кандидата в открытых источниках сказано очень мало: пожалуй, только то, что он учился в городской гимназии №1. Однако стремительная карьера (2005‒2009 — гендиректор по развитию и инновациям концерна «Южмаш», 2009‒2010 — заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины, 2011‒2012 — советник гендиректора ГП «Укрспецэкспорт», 2012‒2013 — советник гендиректора «Укроборонпрома», с 2014-го — советник министра финансов) и тот факт, что новоназначенному гендиректору «Южмаша» по развитию было всего 23 года, позволяет предположить, что кандидат — либо финансовый гений, либо… ему немного помогли.

В 2014 году Виктор Кривенко становится депутатом… нет, не от НРУ, а от «Самопомощи». Однако его исключили из партии после того, как он поддержал проект закона о децентрализации. Тогда Виктор Кривенко вступил в Рух, а в мае 2017-го его избрали председателем партии. Впечатляющая карьера.

Правда, «24-й канал» сообщает о том, что кандидат от НРУ стал фигурантом антикоррупционного расследования о лоббировании закупки медоборудования на сумму 200 млн грн. Но дело еще не закончено, а вообще с коррупционерами Виктор Кривенко собирается поступать круто, что видно из программы.

Я очень уважаю НРУ, потому и отправила кандидата к либералам, но программа Виктора Кривенко проникнута ностальгией по 90-м, воспоминаниями о 90-х и о том, что в 1991-м Украина выбрала не того президента. Вообще оглядываться назад и учитывать ошибки прошлого — правильно. Но затягивать плач на тему «что было бы, если…» довольно бессмысленно. Альтернативная история — неподходящий жанр для предвыборных программ. И особенно смешно это читать, когда знаешь, что, во-первых, Виктор Кривенко примкнул к Руху аж в 2017 году, после того, как рассорился с «Самопомощью», а во-вторых, во время описываемых событий он ходил в младшую школу. Простите, в гимназию.

Еще там много правильных слов. Очень, очень-очень много правильных слов. Поэтому постараемся выловить из потока оригинальные вещи, независимо от того, нравятся они нам или нет.

Итак, создание системы патриотического воспитания через организацию «Пласт». Кому-то, может, и по душе скаутские лагери и игра «Зарница», но делать это государственной программой воспитания… Как-то уж очень совком отдает.

Украинским гастарбайтерам — трудовой стаж. Отлично. Нулевой налог на их денежные переводы в Украину — спорно, тем более что это декларируется как один из путей их возвращения в страну.

Пожизненное заключение для топ-коррупционеров и конфискация имущества членов их семей. Популистский бред. Кто будет решать, это «топ» или не «топ»? А если член семьи честно заработал свое имущество?

Создание условий для молодежи с оккупированных территорий для получения паспорта, учебы в Украине, трудоустройства и — внимание! — организации собственного бизнеса. С документами и учебой, предположим, все нормально. Но бизнес? С какой стати?

Вообще же в программе кандидата анонсируется программный документ «Экономический патриотизм. Стратегия реализации национального интереса для стремительного развития Украины». Возможно, в самом документе есть конкретика, но в его описании, данном в программе кандидата Виктора Кривенко, просматривается все тот же до боли знакомый план построения Нью-Васюков, только изложенный поскучнее, чем у кандидатов из «Дискотеки 90-х».

Андрей Новак: новая архитектура международной безопасности, реформирование института президентства и много других правильных слов

46-летний Андрей Новак родом из Коломыи Ивано-Франковской области. Учился в Киеве, в Европейском университете (с 2011-го — проректор), затем в бизнес-школе в Канаде, наконец, окончил аспирантуру НИИ при Министерстве финансов. Защитил диссертацию на тему «Взаимосвязь налогово-бюджетных и денежно-кредитных рычагов в политике экономического роста Украины». Хорошая тема. Еще Андрей Новак — автор книги «Как поднять украинскую экономику» (2006 год).

Профессиональная карьера Андрея Новака, конечно, не столь блестяща и стремительна, как у Виктора Кривенко. Может быть, потому, что связана частично с такой ненадежной материей, как СМИ. Новак работал коммерческим агентом нескольких информационно-развлекательных телепрограмм, очень приличных, кстати, — таких, например, как «Бар Чорний кіт» или «Саме той».

Поэтому неудивительно, что в политику кандидат пришел именно в качестве консультанта по работе со СМИ. Впрочем, вскоре он переключился на экономические вопросы: в 2005‒2006 был советником двух премьер-министров, членом общественных советов и организаций, в 2010-м избран председателем Комитета экономистов Украины. Дважды избирался народным депутатом (2002‒2006 и 2012‒2014).

Сейчас баллотируется в президенты от партии «Патриот», которую возглавляет бывший первый заместитель бывшего генпрокурора Виталия Яремы Николай Голомша. Он, кстати, и заявил СМИ, что украинские патриоты мечтают о стране счастливых и богатых людей, со всеми возможностями для личностной реализации, поэтому должны «брать на себя инициативу и ответственность».

Что же пишет об этом кандидат в своей программе?

Украина в одиночку фактически отстаивает свободу и независимость Европы, и в этом Андрей Новак, увы, прав. Он считает, что мы можем предложить миру новую архитектуру международной безопасности, а это уже прямая задача президента, и поэтому нужно сформировать полноценный институт президентства. А дальше снова очень много умных и правильных слов о духе и букве права, реформах, переформатировании, административно-территориальной реформе (которая, еще раз напоминаю, уже четвертый год идет полным ходом), об инновациях в экономике, о духовности, которую нельзя отодвигать на второй план (ну куда же без духовности?).

Честно — все настолько правильно и выверено, что даже какие-то изюминки выудить не удалось. Почитать о трехступенчатой модели экономики, которая описывается в книге кандидата, будет куда интереснее.

Сергей Носенко: новый общественный дискурс

49-летний кандидат в президенты Сергей Носенко родился в Киеве, окончил Политех (компьютерные технологии). Через десять лет получил второй диплом Украинской академии внешней торговли. Много работал в международных компаниях.

Сейчас активно занимается бизнесом. В политике известен мало: практически он — один из тех самых «новых лиц», о которых так много любят сейчас говорить. Носенко — один из основателей общественной организации «Развитие», которая декларирует объединение правых консервативных экономистов. Одним словом, успешный состоятельный и состоявшийся предприниматель, решивший, видимо, что пора уже и политикой заняться вплотную.

Что же он обещает в своей программе?

Обычно при слове «дискурс» хочется схватиться за свой симулякр. Начиная читать программу кандидата и спотыкаясь на «дискурсах», «визиях» и прочих умняках, я вначале очень расстроилась: неужели снова вода, вдобавок неудобочитаемая?

Но нет, кое-что интересное в программе есть. Правда, до интересного нужно еще продираться страницы две-три через дискурсы и визии. Одним словом, не понравилось в программе многословие и обилие пафосных фраз.

А что же понравилось?

По пунктам: право на свободное владение отдельными видами огнестрельного оружия — раз. Борьба с коррупцией (ну никуда от нее не деться!) должна проводиться институционным и экономическим путями — два. Приятно, что кандидат не призывает никого расстреливать или сажать пожизненно с конфискацией имущества всех родных и близких. Ну и вишенка — замена НДС налогом с продаж. А еще снятие моратория на продажу земли и в целом утверждение священного права частной собственности. Вообще экономике в программе Сергея Носенко отводится процентов 80 места, и вещи там декларируются правильные.

Еще один понравившийся пункт — кандидат выступает категорически против спекуляций на истории, религии, культурных традициях. А тех, кто это делает, он считает открытыми врагами.

В целом вырисовывается довольно разумное и приятное «новое лицо».

Александр Данилюк: начинаем готовиться к парламентским выборам

Во первых — не путайте кандидата Александра Данилюка с экс-министром финансов в правительстве Гройсмана Александром Данилюком. У них отчества разные: первый — Владимирович, второй — Александрович.

Интересующему нас Александру Данилюку 38 лет, он киевлянин, окончил Экономический университет им. Гетьмана по специальности «правоведение». Специалист по правовому регулированию экономики и привлечению прямых иностранных инвестиций. Автор книги «Преторианцы: После и до Революции».

О революциях Александр Данилюк знает не понаслышке: он был активным членом акции «Украина без Кучмы», в 2004-м представлял интересы кандидата в президенты Виктора Ющенко в Донецкой области. В 2008-м участвовал в кампании «Киев без Черновецкого». В 2010 году был координатором Налогового майдана, а во время Революции достоинства представители движения «Спільна справа» под руководством Александра Данилюка захватили здания Минэнергетики и Минюста.

Летом-осенью 2014-го был советником министра обороны Валерия Гелетея на общественных началах.

Что касается денег, то у него два ООО (одно из которых — какое-то информационное агентство, которое никого ни о чем не информирует). И вообще основные доходы получает жена кандидата.

Программа Александра Данилюка понравилась сразу по нескольким причинам. Во-первых, она короткая. Когда читаешь все программы подряд, начинаешь ценить тех кандидатов, которые не развозят манную кашу по тарелке. Во-вторых, Александр Данилюк, условно говоря, не трясет перед зеркалом гетманской булавой, а откровенно дает понять, что ориентируется на осенние парламентские выборы. По его мнению, сейчас, когда рейтинг пророссийских сил вырос вдвое по сравнению с 2014 годом и, соответственно, увеличилась опасность их реванша, именно на парламентских выборах должно быть сосредоточено основное внимание.

Особую опасность кроет в себе мажоритарная система, предоставляющая широкие возможности проникновения в парламент для вражеских агентов влияния, а заодно для популистов и болтунов,— и это чистая правда. Сегодня реванш Кремля может привести к страшным последствиям, вплоть до уничтожения украинской государственности — и это тоже правда.

Первоочередная задача государства, по мнению кандидата, состоит в экономической реформе по модели «азиатских тигров» — Японии, Тайваня и Южной Кореи, то есть в построении высокотехнологичной инновационной экономики. Александр Данилюк утверждает, что план таких реформ разработан Общественным объединением «Спільна справа», которое он, собственно, и представляет.

Ну а что касается президентских выборов, то участие в них «является фактическим началом парламентской кампании «Спільної справи».