Партийные списки: кошелек или харизма

Политические партии в Украине. Иллюстрация: valeriy osipov / Flickr

https://racurs.ua/2239-partiynye-spiski-koshelek-ili-harizma.html

Racurs.ua

В прошлый раз мы рассказывали о том, как запросто можно убрать неэффективного депутата местного совета: процедура отзыва сегодня максимально упрощена. Однако попытки найти в открытых источниках соответствующую статистику — сколько депутатов местных советов было отозвано, скажем, в минувшем году — не увенчались успехом. Даже на сайте ЦИК этих данных нет.

Эксперты объясняют это тем, что упрощенная процедура прописывалась под местные выборы 2015 года и реально начала работать только с конца 2016-го. За два с небольшим года по Украине действительно прошла волна отзывов депутатов местных советов, но о статистике говорить пока рано, потому что многие из этих отзывов сейчас активно оспариваются в судах. Стало быть, и сколько-нибудь достоверных цифр пока нет.

Такая легкая заменимость политических фигур заставляет политические партии коренным образом пересмотреть свою кадровую политику, а люди с политическими амбициями теперь должны внимательно выбирать, к какому лагерю прибиться.

Конец франшизы?

На региональных выборах 2015 года еще вовсю действовал принцип франшизы: ячейки политических партий на местах в последнюю очередь думали о какой-то там «партийной программе» — тем более что программы эти часто представляют собой ни к чему не обязывающую трескотню о «простом народе» и «светлом будущем». Избраться от партии (практически любой!) и попасть в местный совет — вот какую цель ставили перед собой амбициозные люди.

А партийные кассы, между прочим, активно пополнялись за счет того, что брали неплохие деньги с местных предпринимателей, мечтающих пробиться во власть. То есть партии гонялись за такими «кошельками», а те в свою очередь не особенно заморачивались вопросом, под чьи знамена встать.

Что же изменилось в связи с упрощением процедуры отзыва народных избранников? Партия, конечно, сама не имеет права отозвать своего представителя — это могут сделать исключительно избиратели. Но технически организовать отзыв депутата, избранного по партийным спискам, руками избирателей — легче легкого.

«Довольно много отзывов депутатов сегодня фактически инициированы партиями, — рассказывает политконсультант, специалист по вопросам децентрализации Валентина Ситник. — И это плюс, я считаю. Теперь люди, стремящиеся в политику, будут задумываться: а стоит ли связываться с партией, гражданскую позицию которой ты не поддерживаешь? Работая в штабе одной из политических партий, я слышала немало историй о том, как люди приходили во власть по ее спискам, а потом на местном уровне творили что попало».

Московский тортик

На первый взгляд это может показаться несправедливым: партия организовывает отзыв своего депутата, а вдруг он, допустим, хороший человек? И какая такая «политическая программа» может быть у этих партий на местах?

На этот счет Валентина Ситник привела одну недавнюю (случившуюся весной прошлого года) историю об экс-депутате Ирпенского городского совета Наталье Лободе, маме той самой певицы, которая так любит ездить на заработки в одно соседнее государство.

Так вот эксперт говорит, что Наталья Лобода была одним из лучших депутатов местного совета: у нее регулярно проводился прием, она постоянно занималась проблемами своих избирателей. На местном уровне депутат работала прекрасно, и если бы кто-то решил организовать процедуру отзыва, избиратели ее округа вряд ли бы этому обрадовались.

Но однажды Наталья Лобода поехала со своей дочкой в Москву. На телешоу Малахова певица рассказала, как ее обижают в Украине, осуждают за заработки в России. Тут же объявился ее коллега Басков, обнял бедняжку, прочирикал что-то про то, что мы один народ и «нельзя поссорить нас и укра́инцев». И апофеоз — перед камерами появляется депутат Ирпенского совета с тортиком: «Мир, дружба, жвачка».

Надо сказать, что в этой истории до процедуры отзыва не дошло: депутат Лобода сама сложила с себя полномочия.

В парламент — по открытым спискам?

В Верховной Раде сейчас готовится ко второму чтению проект нового Избирательного кодекса Украины, в котором предусмотрены выборы в парламент и в областные советы по открытым партийным спискам. Открытые списки уже действовали на региональных выборах 2015-го, и на практике подтвердилось, что идея эта отличная.

Напомним, что такое открытые списки. В списке, с которым партия идет на выборы, за каждым ее членом (кроме первого лица) не закреплены определенные номера. Если партия преодолела избирательный барьер, ее №1 однозначно попадает в орган власти. Но партии предоставляются еще несколько мест, пропорционально тому, сколько голосов она набрала. Так вот, в орган власти попадают не «номера два, три и четыре», а те кандидаты из партийного списка, которые набрали большее число голосов.

До тех пор, пока действуют закрытые списки, в верхушку наверняка будут попадать исключительно богатенькие Буратино, которые готовы выложить круглую сумму за проходное место. Если до осенних выборов будет окончательно принят новый кодекс (в ноябре 2017-го он был принят в первом чтении), за первые места в партийных списках будут сражаться не кошельками, а голосами, харизмой, популярностью, доверием избирателей.

На местном уровне введение открытых списков уже очень повлияло на политику разных партий: партийные ячейки действительно ищут не «кошельки», а харизматичных, ярких людей, местных активистов, которым доверяют избиратели.

Построение вертикали «от парламента к местному совету»

В принципе, пока программы политических партий действительно очень расплывчаты. А ну-ка попробуйте для себя навскидку сформулировать программу той или иной политсилы, особенно если она не тяжеловес большой политики, а так, региональный проект, созданный главным образом для того, чтобы кое-кто из местных прошел во власть. Ну, наверняка там будет какое-нибудь «услышу каждого», «благосостояние народа» и еще о том, как кто-то там «ничего не крал», — словом, пустопорожние словеса.

До сих пор партии множились, потому что тяжеловесы, в общем, смотрели на местные выборы как на неплохой способ пополнить партийную казну. Сейчас благодаря децентрализации и расширению полномочий местных органов власти распределение сил на местах будет куда сильнее влиять на выборы в парламент. Потому что лучшая предвыборная агитация за политическую силу — это не билборды и рекламные листовки, а порядок на улицах и в домах избирателей.

Сегодня эта партийная вертикаль активно формируется. Конечно, не за год-два, но мы в итоге придем к европейской системе, где за власть борются не полсотни, а две, три, четыре политические силы с четкой и понятной идеологической платформой.