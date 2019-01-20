Как прогнать неуловимого Джо: отзыв депутата в три шага

Как отозвать депутата. Фото: БукІнфо

https://racurs.ua/2235-kak-prognat-neulovimogo-djo-otzyv-deputata-v-tri-shaga.html

Racurs.ua

«Ракурс» уже писал о том, что депутатов местных советов можно и нужно использовать для решения бытовых проблем. Но как быть, если конкретно ваш депутат — неуловимый Джо, который абсолютно не горит желанием заниматься вопросами своего округа, а во власть пошел исключительно из личных интересов? Ждать следующих выборов?

Нет. В законе «О статусе депутатов местных советов» прописана максимально простая процедура отзыва народного избранника, которую мы подробно разберем.

Но сначала — два предостережения. Первое: в закрепленной законом процедуре есть несколько «дыр», с помощью которых можно попытаться свести ваши усилия на нет. И второе: механизм отзыва может стать мощной технологией манипуляции избирателями.

Разобраться в этих тонкостях нам поможет политконсультант, специалист по вопросам децентрализации власти Валентина Ситник.

Шаг первый: провести собрание

Избиратели имеют право отозвать депутата по собственной инициативе не ранее чем через год после обретения им депутатских полномочий. Первое, что нужно сделать, — мобилизовать избирателей провести собрание.

В законе четко оговорено, что для отзыва депутата сельского или поселкового совета на собрании должно присутствовать не менее 30 человек, для депутата городского совета в райцентре — 100 человек, для отзыва депутата горсовета города областного значения и районного в городе совета — 300 человек, 150 избирателей — для отзыва депутата районного совета и 400 — для отзыва депутата областного, Киевского и Севастопольского городских советов (подробные разъяснения есть в Разделе V закона о статусе депутатов местных советов).

Подводный камень: согласно закону, о собрании следует сообщить средствам массовой информации не позднее чем за три дня до его проведения. Но при этом СМИ никто не обязывает публиковать такую информацию, и за отказ не предусмотрено никаких санкций.

Кроме того, можно попасть впросак, просто не зная технологии работы СМИ. Реальный пример: «Инициативная группа назначила собрание на воскресенье. В четверг, за три дня до мероприятия, была оповещена местная газета, которая хорошо распространяется по городу. Но она выходит в пятницу, а значит, в четверг номер был уже сверстан и отправлен в типографию. Буква закона соблюдена? Да. Результат? Нулевой».

В этом примере инициативная группа параллельно дала объявление на местный YouTube канал, но депутат, которого решили отозвать, вовремя не узнал о собрании, а стало быть, не смог прийти и ответить на аргументы своих противников. Кстати, закон вовсе не обязывает оповещать самого депутата о том, что его собираются отзывать.

Здесь стоит также отметить, что сейчас правовой статус интернет-СМИ и групп в соцсетях толком не определен, однако украинские суды вынесли несколько знаковых решений, в которых страницы в соцсетях практически приравнены к СМИ. Суды ссылаются на ст. 22 закона «Об информации», где сказано, что «средства массовой информации — средства, предназначенные для публичного распространения печатной или аудиовизуальной информации». Поэтому формально соблюсти букву закона вообще не представляет труда.

Что же касается места проведения собрания, то в законе есть указание, где его проводить нельзя: например, в органах власти или местного самоуправления, а также… в кассах, где выдаются зарплаты, стипендии или благотворительная помощь. А так — да хоть на лужайке в парке, это будет вполне законно.

Шаг второй: создание инициативной группы и сбор подписей

Итак, на собрании проголосовали за отзыв депутата. Дальше необходимо составить протокол и избрать инициативную группу, которая займется сбором подписей.

Согласно закону о статусе депутатов местного самоуправления, в такую группу могут войти от 10 до 100 человек, в зависимости от статуса депутата. В инициативную группу не могут входить представители органов власти, местного самоуправления, а также военнослужащие, судьи и работники судов, сотрудники правоохранительных органов.

Далее утверждается образец подписного листа для сбора подписей, количество которых снова-таки регламентируется законом. К подписному листу тоже есть ряд требований: например, цель сбора подписей должна быть указана не только на титульном, но и на каждом из листов.

А дальше начинаются нюансы. Если депутат, которого вы хотите отозвать, — мажоритарщик, то подписи собираются только в его округе. К слову, в селах все депутаты — мажоритарщики. Но если речь идет о депутате, избранном по партийным спискам, то подписи можно собирать по всему многомандатному округу. И здесь кроется подвох.

Подводный камень: на этом этапе избирателями легко манипулировать.

Для примера приведем еще одну реальную и очень типичную историю, которой поделилась Валентина Ситник. В городе районного значения, где ключевые управленческие посты занимают представители определенной партии, был депутат, избранный от этой партии. В своем округе он работал хорошо, эффективно разбирался с требованиями избирателей, регулярно перед ними отчитывался. Одним словом, людям он нравился. Но в какой-то момент депутат пошел против партии, отказавшись голосовать «как следует» на сессии городского совета. И его решили показательно убрать.

Но по закону даже депутата, избранного по партийным спискам, отозвать могут только избиратели. Как быть? Дальше все было строго по процедуре: собрали собрание, выбрали инициативную группу, и та пошла собирать подписи… по другим округам многомандатного округа, главным образом по тем, где партию, мягко говоря, недолюбливали.

Упрощенно сбор подписей выглядел так: «Мы собираемся отозвать депутата от такой-то партии, поставите подпись?» — «Ах, от такой-сякой партии? Где подписывать?»

Подписи были собраны, депутата отозвали, а взамен партия назначила следующего по списку — более дисциплинированного. И все по закону. К слову, в подписных листах не было ни одной подписи избирателя из округа этого депутата — ведь там к нему претензий не было.

Шаг третий: территориальная избирательная комиссия

Собрав подписи, инициативная группа относит подписные листы в территориальную избирательную комиссию. Адреса всех ТИК есть на сайте Центральной избирательной комиссии, как правило, базируются они в городских советах. А дальше ТИК проверяет подписи.

Подводный камень: в законе нигде не сказано, что такое «проверка подписей». Эта процедура не прописана ни в одном нормативном акте.

«Поэтому нельзя исключать, что комиссия может невольно или специально пропустить липовые подписи. Впрочем, если отозванный депутат будет оспаривать свой отзыв в суде и этот факт всплывет, ТИК просто распустят», — поясняет Валентина Ситник.

В подписных листах допускается «технический брак» в 5% подписей. Если в остальном все нормально, ТИК обязана принять решение об отзыве депутата. В случае с мажоритарщиками комиссия назначает дату новых выборов. Если депутат избран по партийным спискам, ТИК передает документы в партийную организацию, и та назначает на округ следующего по списку.

Все вроде бы проще простого. Но главный подводный камень находится не в законах, а в головах избирателей. Вот еще одна — анекдотическая — история.

В одном поселке городского типа избрали депутата-мажоритарщика. За него проголосовало около 80 избирателей. Депутат этот оказался типичным неуловимым Джо, и в его округе нашлась группа неравнодушных избирателей, затеявших процедуру отзыва. Прошла она успешно, за отзыв подписались аж 250 человек, депутата отозвали, были назначены следующие выборы… на которые снова явились все те же 80 избирателей и выбрали все того же неуловимого Джо!

Подписные листы за отзыв ведь приносят прямо домой, а до избирательного участка надо специально идти — целых два квартала. И брать какой-то там бюллетень, кого-то выбирать... А что выбирать, ведь каждый дурак знает, что «все они там сволочи и воры» и «ничего мы не можем сделать с этой проклятой властью».

Вот пока каждая баба Маня и каждый дядя Петя, а вместе с ними и каждый диванный боец за светлое будущее и протестный блогер местного розлива будут так думать, ничего не изменится.

За последнее время в Украине прошла большая череда отзывов депутатов, выбранных по партийным спискам, и часто процедура была инициирована избирателями — членами этих партий и по инициативе партийных организаций. О том, как меняется кадровая политика партий на местах и как она влияет на партийную политику при выборах в Верховную Раду, мы поговорим в следующий раз.