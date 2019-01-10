Как добиться ремонта отопления: используем депутата

Что делать, если батареи еле теплые. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2208-kak-dobitsya-remonta-otopleniya-ispolzuem-deputata.html

Racurs.ua

Что делать жильцам многоквартирного дома, которые столкнулись с проблемой еле живого отопления и полудохлого водоснабжения? В подобных ситуациях можно и нужно привлекать местную власть. А пошаговую инструкцию нам даст помощник депутата Валентина Ситник.

Собираем подписи

Рассмотрим стандартную ситуацию: есть многоквартирный дом, который, как и большинство старых домов, находится не в лучшем состоянии. У жильцов верхних этажей еле теплые батареи, вода из кранов течет тонкой струйкой. Важный момент: дом находится на балансе управляющей компании, объединение совладельцев (ОСМД) не создано.

Первое, что нужно сделать жителям, — скооперироваться между собой. Будет это два, три, пять человек — чем больше, тем лучше, ведь коллективные заявления имеют большую силу. Далее эта группа пишет письмо, в котором детально описывает проблему, собирает под ним подписи и отправляется к депутату.

Кто за что отвечает?

Нужно ли от коллектива жильцов делегировать конкретного человека, который после обращения к депутату будет дальше ходить по инстанциям? Нет, больше ничего делать не придется — этим должен заниматься депутат и его помощники.

За каждую проблему отвечает конкретное ведомство. Например, если в доме облезлые стены, сломанные лестничные перила, то за это отвечает управляющая компания (по-старому — ЖЭК). А кто отвечает за воду? Городской водоканал? Берем наш дом, где в краны и батареи на верхних этажах плохо поступает вода. Мы связались с сотрудниками водоканала, и оказалось, что как раз он здесь ни при чем. Выяснилось, что многие жильцы дома установили у себя автономное отопление, перекрыли и отрезали часть труб. А система горячей воды на это не рассчитана, поэтому до верхних этажей вода просто не доходит.

Как решить проблему технически

Итак, проблема найдена. «Инженеры управляющей компании и горводоканала совместно предложили нам два пути ее решения: либо заменить старые узкие трубы на более современные, либо установить на крыше дома локальную насосную станцию, которая будет подтягивать воду на верхние этажи. Специалисты пришли к выводу, что второй путь будет менее хлопотным и более дешевым», — рассказала помощник депутата.

И тут возникает следующая проблема — деньги.

Депутатский запрос

Деньги на ремонт и установку станции не предусмотрены ни в бюджете горводоканала, ни в бюджете управляющей компании. И тут снова не обойтись без депутата. Сначала он составляет запрос о том, чтобы из бюджета города (или села, или вашего городского района) выделили деньги… на ремонт? Нет, для начала — на составление проектно-сметной документации.

Затем на основе составленной инженерами сметы депутат снова делает запрос — и на этот раз просит выделить из бюджета деньги на сам ремонт.

Теоретически разницы между депутатским обращением и обращением обычного гражданина в тот же, к примеру, горводоканал нет. Однако на практике мы знаем, что на обращения представителей органов местного самоуправления реагируют намного оперативнее и ответственнее.

Кроме того, обычному человеку, у которого есть своя работа, семья, на решение проблемы придется потратить огромное количество сил и времени — хотя бы только на то, чтобы скоординировать действия управляющей компании и горводоканала, разобраться, кто виноват и кто за что отвечает.

История с домом, который нуждается в насосной станции на крыше, еще не закончилась, однако находится на стадии выделения бюджетных денег на ремонт, и перспективы у нее хорошие.

А еще хочется добавить: для нас, избирателей, лучшая предвыборная стратегия перед тем, как отдать свой голос хоть за президента, хоть за депутата сельсовета, — собрать информацию о том, что конкретно этот человек уже сделал и что собирается сделать. И кроме обещаний должен быть представлен конкретный и четкий план их выполнения.

Подготовила Людмила ЗАГЛАДА