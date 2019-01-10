Як домогтися ремонту опалення: використовуємо депутата

Що робити, якщо батареї ледь теплі. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2208-yak-domogtysya-remontu-opalennya-vykorystovuiemo-deputata.html

Racurs.ua

Що робити мешканцям багатоквартирного будинку, які зіткнулися з проблемою ледь живого опалення та напівмертвого водопостачання? У подібних ситуаціях можна і треба залучати місцеву владу. А покрокову інструкцію нам дасть помічник депутата Валентина Ситник.

Збираємо підписи

Розгляньмо стандартну ситуацію: є багатоквартирний будинок, який, як і більшість старих будинків, перебуває не в найкращому стані. У мешканців верхніх поверхів ледве теплі батареї, вода з кранів тече тонкою цівкою. Важливий момент: будинок перебуває на балансі керуючої компанії, об'єднання співвласників (ОСББ) не створено.

Перше, що потрібно зробити жителям, — скооперуватися між собою. Чи буде це двоє, троє, п'ятеро осіб — чим більше, тим краще, адже колективні заяви мають більшу силу. Далі ця група пише листа, в якому детально описує проблему, збирає під ним підписи і рушає до депутата.

Хто за що відповідає?

Чи потрібно від колективу мешканців делегувати конкретну людину, яка після звернення до депутата далі ходитиме по інстанціях? Ні, більше нічого робити не доведеться — цим має опікуватися депутат і його помічники.

За кожну проблему відповідає конкретне відомство. Наприклад, якщо в будинку облізлі стіни, зламані сходові поручні, то за це відповідає керуюча компанія (по-старому — ЖЕК). А хто відповідає за воду? Міський водоканал? Беремо наш будинок, де у крани і батареї на верхніх поверхах погано надходить вода. Ми зв'язалися з працівниками водоканалу, і виявилося, що якраз він тут не винний. З'ясувалося, що багато мешканців будинку встановили у себе автономне опалення, перекрили і відрізали частину труб. А система гарячої води на це не розрахована, тому до верхніх поверхів вода просто не доходить.

Як вирішити проблему технічно

Отже, проблему знайдено. «Інженери керуючої компанії та міськводоканалу спільно запропонували нам два шляхи її розв'язання: або замінити старі вузькі труби на сучасніші, або встановити на даху будинку локальну насосну станцію, яка підтягуватиме воду на верхні поверхи. Фахівці дійшли висновку, що другий шлях буде менш важким і більш дешевим», — розповіла помічник депутата.

І тут виникає наступна проблема — гроші.

Депутатський запит

Гроші на ремонт і встановлення станції не передбачені ані в бюджеті міськводоканалу, ані в бюджеті керуючої компанії. І тут знову не обійтися без депутата. Спочатку він складає запит про те, щоб з бюджету міста (або села, або вашого міського району) виділили гроші... на ремонт? Ні, для початку — на складання проектно-кошторисної документації.

Потім на основі складеного інженерами кошторису депутат знову робить запит — і цього разу просить виділити з бюджету гроші на сам ремонт.

Теоретично різниці між депутатським зверненням та зверненням звичайного громадянина до того ж самого, наприклад, міськводоканалу немає. Однак на практиці ми знаємо, що на звернення представників органів місцевого самоврядування реагують набагато оперативніше і відповідальніше.

Крім того, звичайній людині, яка має свою роботу, сім'ю, на розв'язання проблеми доведеться витратити величезну кількість сил і часу — хоча б тільки на те, щоби скоординувати дії керуючої компанії й міськводоканалу, розібратися, хто винен і хто за що відповідає.

Історія з будинком, який потребує насосної станції на даху, ще не закінчилася, проте перебуває на стадії виділення бюджетних грошей на ремонт, і перспективи у неї хороші.

А ще хочеться додати: для нас, виборців, найкраща передвиборча стратегія перед тим, як віддати свій голос хоч за президента, хоч за депутата сільради, — зібрати інформацію про те, що конкретно ця людина вже зробила і що збирається зробити. І крім обіцянок має бути представлений конкретний і чіткий план їх виконання.

Підготувала Людмила ЗАГЛАДА