Политологи об Украине

https://racurs.ua/2363-politologi-ob-ukraine-budut-li-okonchatelno-slomany-starye-pravila-politicheskih-igr.html

Ракурс

Завершилась первая неделя президентства Владимира Зеленского, и каждый ее день приносил ошеломительные сюрпризы. Указ о роспуске парламента, перспектива досрочных выборов в Верховную Раду, ряд отставок топ-фигур и феерических назначений — в общем, эти чудеса на виражах держат в напряжении украинцев, которые еще не вполне опомнились — кто от радости, а кто от шока, — узнав результаты выборов. Честно говоря, многие сегодня чувствуют себя растерянными и дезориентированными из-за ощущения, будто все старые правила политических игр полетели вверх тормашками, и события невозможно спрогнозировать не то что на полгода, но и на ближайшие пару недель. А это уж никак не добавляет оптимизма. Поэтому мы решили выяснить, что думают политологи об Украине в ближайшем будущем.

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Больше всего в этой ситуации не повезло представителям некоторых политсил, которые собираются бороться за места в парламенте: все стратегии предвыборных кампаний, рассчитанные на ближайшие шесть месяцев, летят к чертям, и теперь им поневоле придется принимать новые правила политической игры. Действительно ли старые правила сломаны бесповоротно? Есть ли шансы у новых политсил вскочить на подножку уходящего поезда? И почему популисты сегодня берут верх над «джентльменами от политики» не только в Украине, но и в мире?

Каково же мнение политологов об Украине и о том, что ожидает всех нас в ближайшем будущем? С этими вопросами «Ракурс» обратился к ведущим отечественным экспертам. Своим мнением с нами поделились:

Владимир Фесенко , политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», автор множества научных публикаций и учебников по политологии;

Денис Богуш, политтехнолог, специалист в области манипулятивных и PR-технологий, защиты от информационных атак, официальный представитель Международной ассоциации паблик рилейшнз (IPRA) в Украине, один из разработчиков избирательной кампании Виктора Ющенко.

Политологи об Украине: Команда чистильщиков. Новшества с нарушениями закона

Итак, изменятся ли кардинально, по мнению политологов об Украине, устоявшиеся правила политической игры в нашей стране после первых шагов новоизбранного президента?

Владимир Фесенко:

— Судя по тому, какие события происходят начиная со дня инаугурации, правила будут меняться. Более того — новый президент и его команда действуют согласно правилу «вижу цель — не вижу препятствий». Это очень рискованная тактика. Они не обращают внимания на формальные ограничения, и это вызывает правовые конфликты, возможные судебные споры и в итоге может сыграть в минус президенту. Но он и команда действуют решительно, ломая правила предшественников. Даже Янукович, намереваясь сконцентрировать власть в своих руках, все-таки действовал по правилам — скорее, по правилам Кучмы.

Кстати, Виктор Ющенко во время парламентского кризиса 2007 года тоже действовал против правил. Андрей Богдан, который сейчас возглавил Администрацию президента, был тогда членом команды главного юриста Ющенко и, скорее всего, принимал участие в разработке схем роспуска Верховной Рады. (В то время Андрей Богдан был партнером, а затем и руководящим партнером адвокатской фирмы «Пукшин и партнеры», а глава фирмы Игорь Пукшин в 2007-м был заместителем главы Секретариата президента Украины. — Ред.)

Нынешняя команда использует дыры в законодательстве: то, что многие политические проблемы имеют два-три, а то и больше юридических толкований. К сожалению, в Украине пока нет полноценного верховенства права, нет уважения ни к законам, ни к судам. Поэтому команда Зеленского тактически действует в той плоскости, которую у нас называют политико-правовыми решениями. Нравится это или нет, но сегодня практика такая: если политическая логика вступает в противоречие с логикой юридической, политическая побеждает. И это работает на пользу новой команды. Они антисистемны.

Однако рано или поздно мы должны прийти к ситуации, когда необходимо будет формировать уважение к закону. Эти ребята — президент и его команда — исполняют сегодня роль чистильщиков. А строить систему верховенства права, уважение к закону, по моему мнению, будут те, кто придет после них.

Денис Богуш:

— Что касается правил игры: распускал ли у нас президент Верховную Раду? Распускал. Изменялась ли у нас власть кардинально, когда приходил новый президент, меняя названия административных органов, называя, например, свою администрацию секретариатом? И такое было. (Администрацию переименовали в Секретариат в 2005 году, при президентстве Ющенко, а в 2010-м было возвращено старое название. — Ред.)

Ничего экстраординарного и нового сейчас не происходит. Другой вопрос, что сегодняшние новшества делаются с нарушениями закона. Но и такое уже было. Новым является то, что, исходя из уровня компетенции президента, его знаний в определенных областях, сегодня страной руководят другие люди. Насколько мне известно, все сложные вопросы проговариваются с людьми из команды, а президенту нужно время, чтобы войти в курс дела, и я думаю, что у него со временем все нормально получится.

Правила непонятны, потому что все сейчас очень быстро происходит. Проблема в том, что Зеленский декларировал множество изменений, которые вообще по закону не входят в его компетенцию. Потому-то ему сейчас и нужна Верховная Рада.

Политологи об Украине: Решающий фактор — рейтинг лидера. У большинства новичков нет шансов

Сегодня, судя по рейтингам, в парламент железно проходят четыре политические силы — «Слуга народа», оппозиционная платформа «За жизнь», БПП (который с пятницы называется «Европейская солидарность») и неубиваемая «Батькивщина». Еще две партии — «Сила и честь» и «Гражданская позиция» (за которыми стоят, соответственно, Игорь Смешко и Анатолий Гриценко) тоже имеют неплохие шансы, но им на пятки наступает новорожденная партия «Голос» Святослава Вакарчука.

Однако всем им — даже тем, кто имеет хорошие шансы, — сегодня придется бороться за голоса в условиях блицкрига. Что же думают политологи об Украине? Существуют ли некие «рецепты» молниеносного поднятия рейтинга партии перед досрочными выборами в Раду?

Владимир Фесенко:

— Нет таких рецептов. Поэтому команда Зеленского, имея сейчас высокий рейтинг, пошла на досрочные выборы. Они могли бы получить даже абсолютное большинство. И неважно, по открытым или закрытым спискам. Представление, что открытые списки более демократичны, — наивное и романтическое. Шансы победить по открытым спискам имеют люди либо известные, либо те, кто имеет влияние в регионах (например, Труханов или Кернес). Если выборы все-таки будут проходить по открытым спискам, то в партии «Слуга народа», скорее всего, проведут кадровые конкурсы с голосованием в интернете — чего-то подобного я от них жду.

Сейчас, когда времени в обрез, решающим фактором будет рейтинг лидера партии. Поэтому из новых политсил хорошие шансы есть у «Голоса». Как только Вакарчук, у которого, кстати, один из самых высоких персональных рейтингов в стране, заявил о том, что его партия идет на выборы, ее рейтинг с менее чем 1% сразу поднялся до 5%.

Денис Богуш:

— У большинства новых политических сил нет шансов попасть в парламент, это могут сделать, пожалуй, только сильные мажоритарщики. И «Голос». Если партия Вакарчука наберет достаточно голосов, то в Раду не зайдут ни Гриценко, ни Смешко со своими политсилами. Это перетекание голосов: многие избиратели, которые на президентских выборах хотели бы проголосовать за Вакарчука, отдали свои голоса Гриценко или Смешко. А сейчас они получают возможность голосовать за «Голос».

Политологи об Украины: Консервация «старых элит». Плата за виртуальную реальность

Складывается впечатление, что не только Украина, но и весь цивилизованный мир сегодня болеет популизмом, который ломает устоявшиеся правила и ставит все с ног на голову. Почему так происходит? Что думают политологи об Украине?

Владимир Фесенко:

— Популизм — общий термин, не отображающий сложности и специфику отдельных стран. В целом политики-популисты — это те, которые не ведут за собой избирателей, а идут… даже не за настроениями и эмоциями электората, часто негативного. В Украине, как и в других странах, успех популистов связан с кризисом доверия к традиционным политическим элитам. В стране возникает серьезная социальная проблема, но политические элиты этих проблем не ощущают и никак на них не реагируют. В нашей стране, например, так игнорировали существование тарифной проблемы. Юлия Тимошенко разве что поднимала этот вопрос, но против нее сыграло общее критическое отношение к «старым лицам».

Во многих странах популисты играют на социальном неудовлетворении, на том, что люди переносят свои социальные проблемы на конкретных политиков или на внешнего врага. Для британцев это «бюрократические правила Брюсселя». Интересная ситуация складывается в Венгрии. Там практически нет мигрантов, но премьер отлично играет на нагнетании страха перед мигрантами, поднимая свой рейтинг.

Определенным образом кризис доверия к устоявшимся политическим элитам возник и из-за отсутствия социальных лифтов. Политики оторвались от общества, законсервировались, закрылись — и это привело к росту популярности антисистемных кандидатов. У нас мы увидели непринятие политических элит на феномене Зеленского: разочарование в «старых политиках» привело к тому, что избиратели проголосовали за антисистемного кандидата.

Денис Богуш:

— Популярность политиков-популистов связана с изменением образа мышления. У людей сейчас клиповое мышление: они меньше читают книги, ходят в театры. Они смотрят презентации, а в кино отдают предпочтение фильмам определенного сорта — боевикам с быстро меняющимися картинками. В итоге во всем мире люди меньше думают и больше верят в простые выходы из сложных ситуаций. И тут им предлагают виртуальные реальности.

В сериале «Слуга народа» построили виртуальную Украину, там победил виртуальный президент. И многие путают выдуманную ситуацию с реальностью. Это технология, которая хорошо работает. В поисках комфортной виртуальной реальности мы приходим в кино и платим деньги за билет. Или приходим на избирательный участок и платим своим голосом.