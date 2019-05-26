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Дефолт — это не страшно: Коломойский советует Зеленскому подражать Греции и Аргентине, фото — Прямий

Дефолт — это не страшно: Коломойский советует Зеленскому подражать Греции и Аргентине

26 мая 2019, 14:53
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Олигарх Игорь Коломойский, который открыто поддерживает шестого президента Украины Владимира Зеленского, посоветовал главе государства последовать примеру Греции — отклонить программу Международного валютного фонда и уйти в дефолт по внешнему долгу.

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Такую точку зрения Коломойский изложил в интервью Financial Times. Материал в этом издании вышел 26 мая под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».

По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины, — заявил Коломойский.

Напомним, что в 2015 году Афины конфликтовали с кредиторами и стали первой развитой страной, которая временно не выплатила кредит МВФ.

Украине в 2019 году необходимы кредиты МВФ для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта страны.

Учитывая, что выплаты достигнут максимума в 2019—2020 годах, Коломойский также предположил, что Украине нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств.

Сколько раз Аргентина объявляла дефолт… И что, они реструктурировали это. Все в порядке, — добавил Коломойский.

Напомним, что МВФ возобновит переговоры с Украиной осенью этого года. Это произойдет после проведения в стране парламентских выборов и создания нового правительства.


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