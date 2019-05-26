Дефолт — це не страшно: Коломойський радить Зеленському наслідувати Грецію та Аргентину, фото — Прямий

https://racurs.ua/ua/n122380-defolt-ce-ne-strashno-kolomoyskyy-radyt-zelenskomu-nasliduvaty-greciu-ta-argentynu.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський, який відкрито підтримує шостого президента України Володимира Зеленського, порадив главі держави наслідувати приклад Греції — відхилити програму Міжнародного валютного фонду і піти в дефолт за зовнішнім боргом.

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Таку точку зору Коломойський виклав в інтерв’ю Financial Times. Матеріал у цьому виданні вийшов 26 травня під заголовком «Український олігарх закликає Володимира Зеленського оголосити дефолт за боргами».

На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України, — заявив Коломойський.

Нагадаємо, що у 2015 році Афіни конфліктували з кредиторами і стали першою розвиненою країною, яка тимчасово не виплатила кредит МВФ.

Україні в 2019 році необхідні кредити МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, який становить близько 60% валового внутрішнього продукту країни.

З огляду на, що виплати досягнуть максимуму в 2019—2020 роках, Коломойський також припустив, що Україні нічого боятися, якщо вона не виконає своїх зобов’язань.

Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? … І що, вони реструктурували це. Все в порядку, — додав Коломойський.

Нагадаємо, що МВФ відновить переговори із Україною восени. Це станеться після проведення в країні парламентских виборів та створення нового уряду.