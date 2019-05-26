У Рівному перевірять дії поліцейських, які затримали учасників пікету за імпічмент Зеленського, фото — Прямий

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Начальник поліції Рівненської області Валерій Самчук розпорядився провести комплексну службову перевірку факта складання адмінматеріалів працівниками поліції Рівненського відділу стосовно учасників мирної акції 25 травня.

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У Рівному 25 травня двоє людей вийшли на центральну площу, вимагаючи імпічменту президента Володимира Зеленського. Вони стояли в центрі міста з плакатами «Імпічмент президенту», «Україна — поза законом», «Не кумівство, а по-братськи».

Після акції поліція склала адміністративний протокол на 16-річну Дарію та її друга Романа за статтею «Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», а також на її матір за статтею «Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей».

У прес-службі поліції стверджують, що свобода та пересування учасників пікету не обмежувались.

Для встановлення осіб дівчині та хлопцеві було запропоновано пройти до відділу поліції, на що обоє погодилися, — повідомила прес-служба поліції Рівного.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко висловила своє обурення через затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на акцію за імпічмент президента. Про це Геращенко написала 26 травня на своїй сторінці у Фейсбук.

Перший заступник голови Верховної Ради повідомила, що готує щодо цього інциденту запит до Національно поліції.

Геращенко нагадала, що біля Адміністрації президента та інших органів влади п’ять попередніх років «чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями».