Тролінг петиціями триває: в Зеленського вимагають збільшити зарплату вчителів до 4 тис. доларівhttps://racurs.ua/ua/n122378-troling-petyciyamy-tryvaie-v-zelenskogo-vymagaut-zbilshyty-zarplatu-vchyteliv-do-4-tys-dolariv.htmlРакурс
На сайті президента України 25 травня зареєстрували петицію, у якій вимагають збільшити заробітну плату вчителів до 4 тис. дол.
Її автор — Максим Потоцький.
Зробити зарплатню вчителям не менш як 4000 дол. США, — йдеться у тексті петиції.
Це звернення за добу підтримали майже 5 тис. громадян.
Раніше на сайті глави держави дуже швидко знайшлися голоси за відставку самого президента Володимира Зеленського, а також глави його адміністрації Андрія Богдана.
Нагадаємо, що на початку березня освітніх експертів кандидата в президенти Володимира Зеленського викрили на серйозних труднощах з арифметикою. Експерти назвали реальною зарплату для українських вчителів у 4 тис. дол. на місяць, однак, обговорюючи, скільки на це потрібно державних грошей, вони помилилися в розрахунках у 100 разів. Відео обговорення поспіхом видалили з YouTube і відредагували. Згодом команді кандидата довелося вибачатися за помилку.
«Ракурс» повідомляв, що у 2019 році Міносвіти проведе сертифікацію вчителів початкових класів, яким підвищать зарплату на 20%.