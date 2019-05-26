Тролінг петиціями триває: в Зеленського вимагають збільшити зарплату вчителів до 4 тис. дол., фото — РБК

https://racurs.ua/ua/n122378-troling-petyciyamy-tryvaie-v-zelenskogo-vymagaut-zbilshyty-zarplatu-vchyteliv-do-4-tys-dolariv.html

Ракурс

На сайті президента України 25 травня зареєстрували петицію, у якій вимагають збільшити заробітну плату вчителів до 4 тис. дол.

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Її автор — Максим Потоцький.

Зробити зарплатню вчителям не менш як 4000 дол. США, — йдеться у тексті петиції.

Це звернення за добу підтримали майже 5 тис. громадян.

Раніше на сайті глави держави дуже швидко знайшлися голоси за відставку самого президента Володимира Зеленського, а також глави його адміністрації Андрія Богдана.

Нагадаємо, що на початку березня освітніх експертів кандидата в президенти Володимира Зеленського викрили на серйозних труднощах з арифметикою. Експерти назвали реальною зарплату для українських вчителів у 4 тис. дол. на місяць, однак, обговорюючи, скільки на це потрібно державних грошей, вони помилилися в розрахунках у 100 разів. Відео обговорення поспіхом видалили з YouTube і відредагували. Згодом команді кандидата довелося вибачатися за помилку.

«Ракурс» повідомляв, що у 2019 році Міносвіти проведе сертифікацію вчителів початкових класів, яким підвищать зарплату на 20%.