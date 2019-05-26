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Троллинг петициями продолжается: от Зеленского требуют увеличить зарплату учителей до 4 тыс. долл., фото — РБК

Троллинг петициями продолжается: от Зеленского требуют увеличить зарплату учителей до 4 тыс. долларов

26 мая 2019, 13:25
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На сайте президента Украины 25 мая зарегистрировали петицию, в которой требуют увеличить заработную плату учителей до 4 тыс. долл.

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Ее автор — Максим Потоцкий.

Сделать зарплату учителям не менее 4000 долл. США, — уведомляется в тексте петиции.

Это обращение за сутки поддержали почти 5 тыс. граждан.

Троллинг петициями продолжается: у Зеленского требуют увеличить зарплату учителей до 4 тыс. долл., скриншот — сайт президента Украины

Ранее на сайте главы государства очень быстро нашлись голоса за отставку самого президента Владимира Зеленского, а также главы его администрации Андрея Богдана.

Напомним, что в начале марта образовательных экспертов кандидата в президенты Владимира Зеленского уличили в серьезных трудностях с арифметикой. Эксперты назвали реальной зарплату для украинских учителей в 4 тыс. долларов в месяц, однако, обсуждая, сколько на это нужно государственных денег, они ошиблись в расчетах в 100 раз. Видео обсуждения спешно удалили с YouTube и отредактировали. Впоследствии команде кандидата пришлось извиняться за ошибку.

«Ракурс» сообщал, что в 2019 году Минобразования проведет сертификацию учителей начальных классов, которым повысят зарплату на 20%.

Источник: Ракурс


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