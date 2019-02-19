Бетонная стена на границе, полный холодильник мяса и переименование страны: топ-10 оригинальных обещаний кандидатов в президенты

Бетонная стена на границе, полный холодильник мяса и переименование страны: топ-10 странных обещаний кандидатов в президенты. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/n118381-polnyy-holodilnik-i-ukrainskaya-narodnaya-respublika-otobrany-10-samyh-strannyh-obeschaniy.html

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Кандидаты в президенты Украины в этом году отошли от традиционных обещаний благополучия в пользу странных предложений.

Из 44 кандидатов 16 обещают инициировать принятие импичмента, которого сейчас в Украине нет, а двое и вовсе посчитали, что пост президента в стране лишний и его надо ликвидировать. 12 политиков выступили с желанием дать украинцам право на владение и ношение оружия. 15 кандидатов обещали снизить коммунальные тарифы, а двое — не поднимать. Однако, согласно украинским законам, президент на этот вопрос повлиять не может. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Помимо типичных политических обещаний прозвучали и несколько странные. Ниже вы можете увидеть 10 самых странных обещаний кандидатов в президенты Украины.

Аркадий Корнацкий хочет переименовать страну в Украинскую народную республику.

Юрий Кармазин обещает изменить Гимн, в частности, слова: «Ще не вмерла України».

Геннадий Балашов хочет закрепить гривну за долларом законодательно, а в самой стране можно будет рассчитываться любой валютой.

Олег Ляшко утверждает, что у каждого жителя Украины будет полный холодильник, в котором всегда будет мясо.

Владимир Петров настаивает на праве ежедневного бесплатного хлеба. Также он считает необходимым всеми способами вернуть Украине территории, которые сейчас принадлежат Румынии, Венгрии, России, Белоруси и Польши.

Игорь Шевченко решил пойти по стопам Трампа — он хочет построить бетонную стену и линию обороны на границе с Россией.

Александр Вилкул — обещает запретить использование армии внутри страны.

Владимир Зеленский намерен превратить Украину в мировой экологический супермаркет.

Роман Бессмертный хочет декриминализовать легкие наркотики.

Александр Мороз обещает создать трибунал, который рассмотрит причастность чиновников к геноциду украинского народа в период с 1991 по 2018 годы.

Напомним, ранее мы сообщали о возрастном рейтинге кандидатов в президенты. В частности, кто из них оказался самым молодым, а кто — старшим.