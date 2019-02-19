Выборы-2019: опубликован возрастной рейтинг кандидатов в президенты (ИНФОГРАФИКА)

Кандидаты в президенты. Фото: 112 Украина

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Возрастной рейтинг кандидатов в президенты Украины появился в сети.

Самыми младшими из тех, кто борется за президентское кресло оказались, бывший советник министра обороны Гелетея Александр Данилюк и глава партии «Народный Рух» Виктор Кривенко — им по 37 лет. Александр Мороз принимает участие в пятых президентских выборах. Он имеет наивысший возраст среди всех кандидатов — 74 года. Об этом сообщает издание «Гал.інфо».

Наивысший возраст среди лидеров президентской гонки у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко — ей 57 лет. Действующий президент Петр Порошенко прожил уже 53 года. Самый молодой среди лидеров — артист Владимир Зеленский, которому исполнился 41 год.

Относительно других кандидатов, то Роману Насирову уже исполнилось 39 лет. Народный депутат Александр Вилкул прожил 44 года, мэр Львова Андрей Садовой отметил свое 50-летие, экс-главе Службы безопасности Украины и выдвиженецу от партии «Справедливость» Валентину Наливайченко 52 года. Нардеп Юрий Бойко прожил 58 лет, а бывшему министру обороны Анатолию Гриценко исполнился 61 год.

Напомним, результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 31 января по 10 февраля свидетельствуют, что лидерами нынешней президентской гонки продолжают оставаться шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.