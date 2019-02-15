Где взяли деньги на залог кандидаты в президенты (ИНФОГРАФИКА)

44 кандидата в президенты заплатили в госбюджет 110 млн грн залога, фото — Волинь24

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Общественное движение «Честно» узнало у кандидатов на президентских выборах 2019 года источники уплаты ими 2,5 млн грн для залога во время регистрации в ЦИК.

Самым распространенным методом оплатить залог было объявление сбора денег, использование собственных средств или взносов бизнесменов, сообщает сайт «Честно».

Согласно данным декларации за 2017 год, денежных активов и доходов недостаточно было только у нардепа Дмитрия Добродомова (1,99 млн грн). Лидер «Народного контроля» сказал, что для уплаты официального залога использовали и его собственные, и партийные средства.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не смогла прокомментировать, как собирали средства на уплату залога. Ее пресс-служба ранее сообщала, что их планируют собрать среди членов и сторонников партии.

Отказались прокомментировать «Честно» сбор средств для своего залога Олег Ляшко, Юрий Бойко, Виктор Бондарь и Ольга Богомолец.

Кандидат в президенты от партии УКРОП и экс-директор курорта «Буковель» Александр Шевченко отмечает, что владеет достаточными собственными средствами, но ожидает и пожертвований. Аналогично ответили и кандидат в президенты от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул и кандидат в президенты от партии «Наши» Евгений Мураев.

Почти полный тезка Юлии Тимошенко, самовыдвиженец Юрий Владимирович Тимошенко, которого недавно исключили из фракции «Народный фронт», написал в Фейсбук, что средства для залога ему одолжили друзья.

Кандидат в президенты от Народного руха Украины, внефракционный депутат Виктор Кривенко ответил, что из семейного бюджета его семья доложила к собранным партией денег чуть более 130 тыс. грн.

Самовыдвиженец и внефракционный депутат Виталий Куприй (до недавнего времени — один из лидеров партии УКРОП) сказал, что для внесения залога продал свой магазин, но взносы в фонд будут делать и предприниматели, фамилии которых Куприй назвать отказался.

Залог за кандидата Сергей Таруту внесла партия «Основа», хотя еще несколько месяцев назад он уверял, что является только ее «идейным вдохновителем».

Самым громким стал сбор средств для залога кандидата в президенты от «Силы людей» Дмитрия Гнапа, которому удалось аккумулировать 3 млн грн. Однако кандидат попал в скандал, поскольку оказалось, что Гнап в 2015 году не перевел часть премии, выигранной проектом «Слидство.Инфо», бойцам АТО.

В «Честно» говорят, что закон обязывает кандидатов подать в ЦИК промежуточные финансовые отчеты за пять дней до выборов, а это значит, что обнародование настоящих источников финансирования не повлияет на выбор граждан. На этих выборах 44 кандидата в президенты заплатили в госбюджет 110 млн грн залога. Деньги вернут только участникам второго тура или кандидату, который победит в первом.