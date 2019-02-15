Генпрокуратура помогает людям Порошенко контролировать газовое месторождение - «Схемы»

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Генеральная прокуратура пытается помочь окружению действующего президента Петра Порошенко сохранить контроль над газовым бизнесом. Речь идет о возможном незаконном получении лицензии на разработку Свистункивско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области фирмой, которая на самом деле действует в частных интересах, а не государства.

Как выяснили журналисты программы «Схемы», компания ООО «Аркона Газ-Энергия» выплатила за право разработки газового месторождения в десять раз меньше, чем могли бы выручить в пользу госбюджета при проведении открытого аукциона.

«С этой малоизвестной компанией связаны люди из окружения Порошенко, в частности член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, и экс-менеджеры из бизнес-структур главы государства, среди которых и бывший директор спортклуба „5 элемент“», — говорится в расследовании, обнародованном на сайте «Радио Свободы».

В прошлом году НАБУ, а впоследствии и ведомство Юрия Луценко, открыли уголовные производства по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Госслужбы геологии и недр в ходе выдачи спецразрешения на разработку полтавского месторождения. Впоследствии Генпрокуратура дважды отказала Антикоррупционном бюро в передаче материалов дела по подследственности.

Также ГП обратилась в суд с иском против Госслужбы геологии и недр и частной компании с требованием отменить лицензию и проиграла суд. Сейчас идет рассмотрение апелляции ГП.

По мнению журналистов, подчиненные Луценко в иске не используют главный аргумент о заниженной стоимости спецразрешения. По данным «Схем», ГП обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз с просьбой провести экспертизу, чтобы выяснить, сколько денег получил госбюджет от продажи лицензии.

«О „независимости“ руководства этого института свидетельствует следующий факт: в 2016 году в столичном ресторане директор института Александр Рувин встречался с нардепом от БПП Александром Грановским», — говорится в материале.

Кроме этого, журналисты сообщили, что спустя неделю после того, как судья Шестого административного апелляционного суда Галина Земляная получила это дело на рассмотрение, Высший совет правосудия начал дисциплинарное производство против нее. В то же время членом ВСП является Маловацкий, а его жена — нотариус — оформляла сделки для компании «Аркона Газ-Энергия».

В Администрации президента заявили, что Порошенко не имеет никакого отношения к получению каких-либо лицензий субъектами хозяйственной деятельности. Маловацкий сообщил, что ни он, ни его семья также не имеют отношения к вышеупомянутому юридическому лицу.