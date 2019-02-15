Луценко поручил прокурорам САП проверить доходы Юлии Тимошенко

Луценко и Тимошенко. Фото: РИА «Новости-Украина»

https://racurs.ua/n118211-lucenko-poruchil-prokuroram-sap-proverit-dohody-ulii-timoshenko.html

Racurs.ua

Доходы Юлии Тимошенко приказал проверить прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры глава ГП Юрий Луценко.

В четверг, 14 февраля, на имя генпрокурора поступило заявление о совершении Тимошенко уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368−2 (незаконное обогащение), ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что согласно требованиям украинского законодательства, расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро.

«Принимая во внимание приведенное, генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины», — резюмировали в Генпрокуратуре.

Как известно, на днях «Центр противодействия коррупции» заявил, что требует от главы ГП Юрия Луценко возбудить уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения политика Юлии Тимошенко.

Напомним, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Скуратовский оказался в центре расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Правоохранители заподозрили политика в коррупции.