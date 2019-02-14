НАПК обвиняет 30 должностных лиц в умышленно непредоставлении деклараций

НАПК обвиняет 30 должностных лиц в умышленном непредоставлении деклараций. Фото: Інформатор

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В умышленном непредоставлении деклараций НАПК обвиняет 30 должностных лиц. Среди тех, кто не подал декларации 8 депутатов местных советов, 13 должностных лиц органов Национальной полиции, работники Нацбанка, прокуратуры и Минюста.

Отмечается, что указанные должностные лица уволились с должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, сообщают в пресс-службе НАПК.

Впрочем, в ведомстве сообщают о необходимости подачи субъектам декларирования не только ежегодных деклараций, но и данных за год перед вступлением в должность и после увольнения. Указанным должностным лицам направили предупреждение об уголовной ответственности за непредоставление деклараций. В сообщениях НАПК было указано о необходимости подать декларации в 10-ти дневный срок. Однако бывшие чиновники проигнорировали это предупреждение.

НАПК направило выводы относительно умышленного непредоставления деклараций в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования.

В ведомстве также напомнили, что при увольнении по собственному желанию чиновник должен подать декларацию в день ​​завершения работы. Если же чиновник был уволен, тогда декларация подается не позднее 20 дней с момента, когда чиновник узнал об этом.