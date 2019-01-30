Декларации чиновников: большие суммы средств и новые квартиры чиновники объясняют подарками от родителей (ВИДЕО)

Большие суммы средств и новые квартиры чиновники объясняют подарками от родителей. Фото:

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Racurs.ua

Большие суммы средств и новую недвижимость украинские чиновники декларируют в качестве подарков от родителей и близких родственников.

Согласно данным журналистского расследования, начальнику управления развития транспортной инфраструктуры КГГА Денису Суховому в 2018 году мать подарила квартиру в центре Киева стоимостью 1,7 млн грн, а в 2017 году — одолжила 900 тыс. грн на автомобиль, сообщают «Наші гроші».

Однако Суховой не единственный чиновник, которого щедро одаривают родные. Начальнику налоговой Деснянского района Киева Олегу Билецкому отец подарил 4 млн грн за четырех внуков. Отец чиновника — бывший глава налоговой милиции, которого люстрировали в 2014 году.

Щедрыми подарками радуют родные и начальницу управления ГФС в Киеве Оксану Нечипорук. В течение трех лет с помощью подарков от бывшего свекра, мужа и отца Нечипорук стала владелицей столичной квартиры площадью 150 кв. м. в доме бизнес-класса на Дегтяревской 25, а потом продала ее за 4 млн грн.

По словам юриста «Центра противодействия коррупции» Елены Щербань, термин «подарок» часто используется госслужащими для легализации коррупционных доходов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Валентин Наливайченко задекларировал 18 грн доходов в 2017 году.