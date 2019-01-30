Кошачье счастье: в американском зоопарке родились сразу семь гепардов (ВИДЕО)

В американском зоопарке родились сразу семь гепардов / Фото: Скрин YouTube

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Racurs.ua

Семь детенышей гепарда родились в зоопарке Metro Richmond административного центра Ричмонд в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка на своем Youtube-канале.

Самка Вейла родила самых быстрых представителей класса кошачьих 30 ноября прошлого года. В зоопарке отмечают, что популяция гепардов в Африке стремительно сокращается. В дикой природе сейчас живут около 7 тыс. особей, ранее их численность насчитывала 100 тыс. гепардов.

«Это очень особый случай, поскольку рождение одновременно семи детенышей случается лишь в 1% случаев», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Все гепарды-малыши прошли уже несколько осмотров ветеринаров. Они здоровы и быстро растут. Сейчас детеныши вместе с Вейлой находятся на территории учреждения по разведению гепардов, где за ними постоянно наблюдают специалисты.

Отец детенышей Калу также родился и вырос в зоопарке Metro Richmond. Этот зоопарк работает с программами, направленными на сохранение гепардов.

Посетителям Metro Richmond планируют показать детенышей гепардов уже в марте.

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