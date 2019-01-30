Скоростной поезд со встроенными литий-ионными аккумуляторами построят в Японии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117474-skorostnoy-poezd-so-vstroennymi-litiy-ionnymi-akkumulyatorami-postroyat-v-yaponii-foto.htmlRacurs.ua
Скоростной экспресс со встроенными литий-ионными аккумуляторами в 2020 году запустят в Японии.
Новый поезд поставят на рельсы перед началом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Экспресс на базе скоростных поездов N700S строит оператор японских железных дорог JR Tokai. Об этом сообщает сайт Eleven.
Новый пассажирский поезд решили оснастить системой литий-ионных батарей. Аккумуляторы нужны для того, чтобы экспресс мог доехать до пункта назначения в случае землетрясения или другого стихийного бедствия, когда будет прекращена подача электроэнергии.
Японцы отмечают, что впервые будут использовать такую технологию в скоростных поездах. Конструкторы утверждают, что конструкция корпуса скоростного экспресса позволит снизить сопротивление воздуха и уменьшит выраженность эффекта звукового удара при движении состава по туннелям.
Напомним, в Германии собрали пассажирский поезд Coradia iLint с нулевыми выбросами в окружающую среду. Экспресс работает на гидрогене и у него абсолютно нет выбросов, при этом он является энергоэффективным и экономичным.