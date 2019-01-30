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Ракурс
Скоростной экспресс N700S. Фото: flickr.com

Скоростной поезд со встроенными литий-ионными аккумуляторами построят в Японии (ВИДЕО)

30 янв 2019, 12:19
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Скоростной экспресс со встроенными литий-ионными аккумуляторами в 2020 году запустят в Японии.

Новый поезд поставят на рельсы перед началом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Экспресс на базе скоростных поездов N700S строит оператор японских железных дорог JR Tokai. Об этом сообщает сайт Eleven.

Новый пассажирский поезд решили оснастить системой литий-ионных батарей. Аккумуляторы нужны для того, чтобы экспресс мог доехать до пункта назначения в случае землетрясения или другого стихийного бедствия, когда будет прекращена подача электроэнергии.

Японцы отмечают, что впервые будут использовать такую технологию в скоростных поездах. Конструкторы утверждают, что конструкция корпуса скоростного экспресса позволит снизить сопротивление воздуха и уменьшит выраженность эффекта звукового удара при движении состава по туннелям.

Напомним, в Германии собрали пассажирский поезд Coradia iLint с нулевыми выбросами в окружающую среду. Экспресс работает на гидрогене и у него абсолютно нет выбросов, при этом он является энергоэффективным и экономичным.


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