Китайцы представили гуманоида IRON, который будет работать консультантом в магазинах. Фото:

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Людиноподібного робота IRON нового покоління представили в Китаї.

Новітнього гуманоїдного робота розробив китайський автовиробник XPENG. Свою новинку він презентував на своєму восьмому заході AI Day в місті Гуанчжоу. Про це пише видання Interesting Engineering.

Зазначається, що андроїд має 76 ступенів свободи та оснащений понад 1 тис. 500 точок тактильного сприйняття, що охоплюють понад 80% ключових ділянок корпусу. Три фірмові чипи Turing AI відповідають за координацію рухів.

Розробники кажуть, що IRON вміє автономно орієнтуватися в просторі, виконувати голосові команди та повідомляти про позаштатні ситуації. Крім того, гуманоїд самостійно стає на зарядку.

Навчання робота розпочнеться у першому кварталі 2027 року. А згодом, у наступному році, IRON почне працювати продавцем-консультантом у власних шоурумах.

Китайська компанія вже побудувала фабрику для цих роботів, яка охоплює понад 250 сценаріїв та 15 категорій робіт. Автоматизована складальна лінія підприємства включає понад 600 голографічних елементів контролю якості та понад 1 тис. тестів для готових роботів та ключових компонентів.

Нагадаємо, 24 жовтня в Китаї влаштували наймасовіший синхронний танець людиноподібних машин. Масштабний перформанс виконували 110 гуманоїдних роботів Expedition A3. Їхній танець потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Джерело: Interesting Engineering