Чешский перевозчик запустит прямой поезд из Украины в Прагу и Краков

Leo Express продолжит маршрут поезда Прага-Краков к украинской станции Мостиска-1, фото — Leo Express

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Чешский перевозчик Leo Express продолжит маршрут поезда Прага-Краков в Украину.

Это случится в декабре 2019 года, поезд будет отправляться от границы Украины с Польшей, сообщил портал Rynek kolejowy.

В Leo Express заметили увеличение спроса на поездки украинцев в Евросоюз, поэтому поезд будет ходить до четырех раз в день. Он будет ежедневным и обеспечит движение пассажиров между Львовом и Прагой.

Перевозчик уже задекларировал свои намерения открыть маршрут с 11 декабря в Администрации железнодорожного транспорта Польши. Рейсы будут осуществляться по маршруту Прага-Медыка-Прага.

В Leo Express теперь планируют начать переговоры и с «Укрзализныцей», чтобы продолжить этот поезд к украинской станции Мостиска-1. Кроме использования украинской железнодорожной инфраструктуры, чехи должны договориться о пограничном контроле с Госпогранслужбой.

Узкая колея европейского стандарта (ширина — 1,43 м) на Львовщине заходит именно к станции Мостиска-1. Попасть из нее в ​​Прагу можно будет за 9 ч 45 мин.

Чешская Lео Express с лета 2018 года выполняет рейсы на железнодорожном маршруте Прага-Краков. Билеты в этом поезде стоят от 18 до 50 евро.

Чешская частная транспортная компания вышла на украинский рынок пассажирских перевозок в 2013 году, запустив автобус сообщением Кошице-Ужгород-Мукачево, который удобно стыкуется с поездом компании, следующим в Прагу. С 30 июня 2016 года открылось автобусное сообщение Львов-Вена и Львов-Прага (автобус+поезд).

В сентябре 2017 года автобусный маршрут Кошице-Ужгород-Мукачево продлен по территории Украины.