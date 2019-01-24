Чеський перевізник запустить прямий поїзд з України до Праги і Кракова

Leo Express продовжить маршрут поїзда Прага—Краків до української станції Мостиська-1

https://racurs.ua/ua/n117212-cheskyy-pereviznyk-zapustyt-pryamyy-poyizd-z-ukrayiny-do-pragy-i-krakova.html

Racurs.ua

Чеський перевізник Leo Express продовжить маршрут поїзда Прага—Краків до України.

Це станеться у грудні 2019 року, поїзд відправлятиметься від кордону України з Польщею, повідомив портал Rynek kolejowy.

В Leo Express помітили збільшення попиту на поїздки українців до Євросоюзу, тому поїзд ходитиме до чотирьох разів на день. Він буде щоденним і забезпечить рух пасажирів між Львовом і Прагою.

Перевізник вже задекларував свої наміри відкрити маршрут з 11 грудня в Адміністрації залізничного транспорту Польщі. Рейси здійснюватимуться за маршрутом Прага-Медика-Прага.

В Leo Express тепер планують розпочати переговори і з «Укрзалізницею», щоб продовжити цей поїзд до української станції Мостиська. Крім використання української залізничної інфраструктури, чехи мусять домовитися про прикордонний контроль з Держприкордонслужбою.

Вузька колія європейського стандарту (ширина — 1,43 м) на Львівщині заходить саме до станції Мостиська-1. Ймовірно, потрапити з Мостиської до Праги можна буде за 9 год 45 хв.

Чеська Lео Express з літа 2018 року виконує рейси на залізничному маршруті Прага-Краків. Квитки в цьому поїзді коштують від 18 до 50 євро.

Чеська приватна транспортна компанія вийшла на український ринок пасажирських перевезень у 2013 році, запустивши автобус сполученням Кошице-Ужгород-Мукачево, який зручно стикується з поїздом компанії, що слідує до Праги. З 30 червня 2016 року відкрилося автобусне сполучення Львів -Відень та Львів-Прага (автобус+потяг).

У вересні 2017 року автобусний маршрут Кошице-Ужгород-Мукачево продовжено територією України.