Контрабандні цукерки Roshen затримали у Росії: що кажуть у компанії

Солодощі компанії «Рошен». Фото: Українські Новини

https://racurs.ua/ua/n117211-kontrabandni-cukerky-roshen-zatrymaly-u-rosiyi-scho-kajut-u-kompaniyi.html

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Солодощі «Рошен» намагалися незаконно ввезти на територію Російської Федерації.

Прикордонники Федеральної служби безпеки затримали партію цукерок в пунктах пропуску Оренбурзької області. Про це повідомила прес-служба місцевого управління ФСБ, передає ТАСС.

Зазначається, що в Росію намагалися ввезти «велику партію санкційних товарів — кондитерських виробів виробництва української фабрики Roshen».

Натомість кондитерській корпорації «Рошен» заявили, що не мають відношення до затриманої в Росії партії кондитерських виробів їхнього виробництва.

Як пише LIGA.net із посиланням на прес-службу «Рошен», корпорація не продає свої товари в Росії з 2013 року, а Липецька фабрика не працює з 2017 року. У компанії додали, що не можуть контролювати переміщення товару після його реалізації офіційними дистриб’юторами. Заявили, що «ймовірність контрабанди та діяльності перекупників присутня, особливо при наявності попиту».

Нагадаємо, восени 2018 року перший заступник керівника «Батьківщини» Сергій Соболєв заявив, що президент Петро Порошенко досі не припинив свій бізнес у Росії, він продовжує сплачувати податки у бюджет країни-окупанта. За його словами, керівники «Рoшен» визнaли, щo пoстaчaли свій тoвaр дo oкупoвaнoгo Криму щoнaйменше дo першoгo півріччя 2017 рoку.