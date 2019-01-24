Toyota показала модель позашляховика, присвячену еволюції машини. Фото: motor.ru

https://racurs.ua/ua/n117210-toyota-pokazala-model-pozashlyahovyka-prysvyachenu-evoluciyi-mashyny-foto.html

Racurs.ua

Toyota (Тойота) показала модель позашляховика Land Cruiser Heritage Edition, присвячену еволюції автомобіля.

Особлива версія Land Cruiser (Ленд Крузер) має два ряди сидінь, 18-дюймові алюмінієві колеса BBS і доступна всьоголише в двох кольорах, повідомляє Motor.ru.

У Toyota розповіли і про інші характеристики позашляховика Land Cruiser Heritage Edition. Нова версія має двигун об'ємом 5,7 літрів, потужність 386 кінських сил і 544 Нм крутного моменту, повний привід і знижуючий ряд трансмісії. Також у позашляховика є гідравлічна система стабілізації кузова, система допомоги при спуску підйомі і позашляховий круїз контроль.

Салон Land Cruiser Heritage Edition обладнаний сидіннями з вентиляцією, чотирьохзонним клімат контролем, бездротовою зарядкою для гаджетів і мультимедійною системою.

Позашляховик з особливої версії прикрасять вінтажними логотипами Land Cruiser і хромованими бічними молдингами. Відзначається, що всього буде виготовлено 1200 моделей Land Cruiser Heritage Edition, а продаж авто почнеться влітку 2019 року.