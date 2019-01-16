Skoda розсекретила новий крихітний позашляховик (ФОТО)

Новий позашляховик Skoda

https://racurs.ua/ua/n116870-skoda-rozsekretyla-novyy-kryhitnyy-pozashlyahovyk-foto.html

Racurs.ua

Компанія Skoda («Шкода») оприлюднила фото своєї нової моделі — компактного кросовера.

Новинка стане найменшим позашляховиком цього автовиробника, повідомив сайт Skoda.

Світова прем'єра нової моделі відбудеться 5−17 березня на моторшоу в Женеві.

Зовнішні габаритні розміри кузова новинки складають 4,1 м у довжину і 1,7 м у ширину. Висота автомобіля — всього 1,5 метри.

Загалом інформації про автомобіль поки небагато. У компанії лише уточнюють, що кросовер буде побудований на модульній платформі MQB, яку використовує концерн «Фольксваген». Зокрема, вона є в моделях Volkswagen T-Cross і Seat Arona.

Лінійка двигунів позашляховика буде складатися з уже відомих по інших моделях концерну Volkswagen бензинових турбодвигунів TSI і дизелів TDI. Повного приводу вирішили не використовувати.

Новинка, як переконують у Skoda, отримає «найсучасніші системи допомоги водієві» та декілька рішень системи «розумного авто».

За попередніми даними, серійний кросовер може отримає ім’я Kosmiq (Космік). Таку назву виробник наприкінці 2018 року зареєстрували в чеському патентному відомстві.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що одна із моделей Skoda стала частиною туристичної пам’ятки Праги. Автомобіль прикрасив огорожу Мальтійського саду, яку розмальовують на честь творчості Джона Леннона. Інсталяція виглядає так, наче малюнки довгий час накладалися один на одного.