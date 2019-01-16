Ракурсhttps://racurs.ua
Новый внедорожник Skoda
Skoda рассекретила новый крошечный внедорожник (ФОТО)https://racurs.ua/n116870-skoda-rassekretila-novyy-kroshechnyy-vnedorojnik-foto.htmlRacurs.ua
Компания Skoda («Шкода») обнародовала фото своей новой модели — компактного кроссовера.
Новинка станет самым маленьким внедорожником этого автопроизводителя, сообщил сайт Skoda.
Мировая премьера новой модели состоится 5−17 марта на моторшоу в Женеве.
Внешние габаритные размеры кузова новинки составляют 4,1 м в длину и 1,7 м в ширину. Высота автомобиля — всего 1,5 метра.
Информации об автомобиле пока немного. В компании лишь уточняют, что кроссовер будет построен на модульной платформе MQB, которую использует концерн «Фольксваген». В частности, она присутствует в моделях Volkswagen T-Cross и Seat Arona.
Линейка двигателей внедорожника будет состоять из уже известных по другим моделям концерна Volkswagen бензиновых турбодвигателей TSI и дизелей TDI. Полного привода решили не использовать.
Новинка, как уверяют в Skoda, получит «самые современные системы помощи водителю» и несколько решений системы «умного авто».
По предварительным данным, серийный кроссовер может получит имя Kosmiq (Космик). Такое название производитель в конце 2018 года зарегистрировал в чешском патентном ведомстве.
Ранее «Ракурс» сообщал, что одна из моделей Skoda стала частью туристической достопримечательности Праги. Автомобиль украсил забор Мальтийского сада, который разрисовывают в честь творчества Джона Леннона. Инсталляция выглядит так, что рисунки долгое время накладывались друг на друга.