Skoda рассекретила новый крошечный внедорожник (ФОТО)

Новый внедорожник Skoda

https://racurs.ua/n116870-skoda-rassekretila-novyy-kroshechnyy-vnedorojnik-foto.html

Racurs.ua

Компания Skoda («Шкода») обнародовала фото своей новой модели — компактного кроссовера.

Новинка станет самым маленьким внедорожником этого автопроизводителя, сообщил сайт Skoda.

Мировая премьера новой модели состоится 5−17 марта на моторшоу в Женеве.

Внешние габаритные размеры кузова новинки составляют 4,1 м в длину и 1,7 м в ширину. Высота автомобиля — всего 1,5 метра.

Информации об автомобиле пока немного. В компании лишь уточняют, что кроссовер будет построен на модульной платформе MQB, которую использует концерн «Фольксваген». В частности, она присутствует в моделях Volkswagen T-Cross и Seat Arona.

Линейка двигателей внедорожника будет состоять из уже известных по другим моделям концерна Volkswagen бензиновых турбодвигателей TSI и дизелей TDI. Полного привода решили не использовать.

Новинка, как уверяют в Skoda, получит «самые современные системы помощи водителю» и несколько решений системы «умного авто».

По предварительным данным, серийный кроссовер может получит имя Kosmiq (Космик). Такое название производитель в конце 2018 года зарегистрировал в чешском патентном ведомстве.

Ранее «Ракурс» сообщал, что одна из моделей Skoda стала частью туристической достопримечательности Праги. Автомобиль украсил забор Мальтийского сада, который разрисовывают в честь творчества Джона Леннона. Инсталляция выглядит так, что рисунки долгое время накладывались друг на друга.