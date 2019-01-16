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Взрыв на химическом заводе в России. Фото: Life
Взрыв на химическом заводе в России: обрушилась часть здания, ранены три человека (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116868-vzryv-na-himicheskom-zavode-v-rossii-obrushilas-chast-zdaniya-raneny-tri-cheloveka-foto-video.htmlRacurs.ua
Взрыв на химзаводе в России произошел сегодня. Он был настолько мощный, что обрушилась часть здания, в частности цех по производству химических добавок, а в сооружениях, находящихся в километре от места событий, вылетели оконные стекла.
По словам очевидцев, в момент взрыва, произошедшего на заводе «Полипласт» в городе Кингисепп, они подумали, что началось землетрясение, передает Life.
В результате взрыва и последующего пожара ранения получили три человека.
В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что на заводе взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами.
Известно, что завод производит химические добавки для бетона и сухих строительных смесей.