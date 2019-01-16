Взрыв на химическом заводе в России: обрушилась часть здания, ранены три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв на химическом заводе в России. Фото: Life

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Взрыв на химзаводе в России произошел сегодня. Он был настолько мощный, что обрушилась часть здания, в частности цех по производству химических добавок, а в сооружениях, находящихся в километре от места событий, вылетели оконные стекла.

По словам очевидцев, в момент взрыва, произошедшего на заводе «Полипласт» в городе Кингисепп, они подумали, что началось землетрясение, передает Life.

В результате взрыва и последующего пожара ранения получили три человека.

В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что на заводе взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами.

Известно, что завод производит химические добавки для бетона и сухих строительных смесей.