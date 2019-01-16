Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух на хімічному заводі в Росії. Фото: Life

Вибух на хімічному заводі в Росії: обвалилася частина будівлі, троє поранених (ФОТО, ВІДЕО)

16 січ 2019, 12:00
999

Вибух на хімзаводі в Росії стався сьогодні. Він був настільки потужним, що обвалилася частина будівлі, зокрема цех із виробництва хімічних добавок, а в спорудах, розташованих за кілометр від місця події, вилетіли шибки.

За словами очевидців, у момент вибуху, що стався на заводі «Поліпласт» у місті Кінгісепп, вони подумали, що почався землетрус, передає Life.

Унаслідок вибуху та подальшої пожежі поранення дістали троє осіб.

У прес-службі уряду Ленінградської області зазначили, що на заводі вибухнула бочка з паливно-мастильними матеріалами.

Відомо, що завод виробляє хімічні добавки для бетону та сухих будівельних сумішей.

Вибух на хімзаводі в Росії. Фото: Город Кингисепп

Вибух на хімзаводі в Росії. Фото: Life.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше