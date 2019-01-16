Вибух на хімічному заводі в Росії: обвалилася частина будівлі, троє поранених (ФОТО, ВІДЕО)

Вибух на хімічному заводі в Росії. Фото: Life

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Вибух на хімзаводі в Росії стався сьогодні. Він був настільки потужним, що обвалилася частина будівлі, зокрема цех із виробництва хімічних добавок, а в спорудах, розташованих за кілометр від місця події, вилетіли шибки.

За словами очевидців, у момент вибуху, що стався на заводі «Поліпласт» у місті Кінгісепп, вони подумали, що почався землетрус, передає Life.

Унаслідок вибуху та подальшої пожежі поранення дістали троє осіб.

У прес-службі уряду Ленінградської області зазначили, що на заводі вибухнула бочка з паливно-мастильними матеріалами.

Відомо, що завод виробляє хімічні добавки для бетону та сухих будівельних сумішей.