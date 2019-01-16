Масштабна ДТП в Італії: через ожеледицю зіткнулися 50 автомобілів, є 16 постраждалих (ВІДЕО)

ДТП в Італії. Фото: perevozki.ks.ua

https://racurs.ua/ua/n116867-dtp-v-italiyi-cherez-ojeledycu-zitknulysya-50-avtomobiliv-16-postrajdalyh-video.html

Racurs.ua

На півночі Італії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) через ожеледицю на дорогах. Відомо, що на трасі, покритій шаром криги, зіткнулися одночасно 50 автомобілів.

Сталося це між селищами Примолано (провінція Віченца) та Гриньо (провінція Тренто). Вже встановлено, що намерзання шару криги на дорожньому полотні стало головною причиною масштабної аварії, повідомляє Stormnews.

Внаслідок ДТП травми отримали 16 осіб. На щастя, загиблих у цій ДТП немає.

Нагадаємо, що в Харківській області сталася жахлива ДТП поблизу Чугуєва. Зіткнулися легкове авто та мікроавтобус, внаслідок чого загинули четверо осіб. Також 11 людей отримали травми різного ступеню тяжкості.