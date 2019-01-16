Масштабное ДТП в Италии: из-за гололеда столкнулись 50 автомобилей, есть 16 пострадавших (ВИДЕО)

ДТП в Италии. Фото: perevozki.ks.ua

https://racurs.ua/n116867-masshtabnoe-dtp-v-italii-iz-za-gololeda-stolknulis-50-avtomobiley-est-16-postradavshih-video.html

Racurs.ua

На севере Италии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) из-за гололеда на дорогах. Известно, что на трассе, покрытой слоем льда, столкнулись одновременно 50 автомобилей.

Произошло это между поселками Примолано (провинция Виченца) и Гриньо (провинция Тренто). Уже установлено, что намерзание слоя льда на дорожном полотне стало главной причиной масштабной аварии, сообщает Stormnews.

В результате ДТП травмы получили 16 человек. К счастью, погибших в этом ДТП нет.

Напомним, что в Харьковской области произошло ужасное ДТП около Чугуева. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего погибли четыре человека. Также 11 человек получили травмы различной степени тяжести.