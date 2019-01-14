Смертельное ДТП на Харьковщине: погибли четыре человека, 11 получили травмы (ФОТО)

ДТП на Харьковщине. Фото: Нацполиция

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Кровавое ДТП, произошедшее в Харьковской области, унесло жизни четырех человек, еще 11 получили ранения и были доставлены в больницы.

Авария произошла 14 января около 8.00 на автодороге неподалеку от города Чугуев. Столкнулись микроавтобус Volkswagen (Фольксваген) и легковушка Hyundai (Хюндай). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Предварительно установлено, что детей среди погибших нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые осматривают место аварии.

Правоохранители зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции информацию о ДТП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, 12 января в Краматорске автомобиль ВАЗ 2110 столкнулся с рейсовым автобусом «Старый город — Малотарановка». От травм на месте погибла семья из трех человек. Водитель легкового авто и еще одна пассажирка оказались в больнице. Следователи открыли уголовное производство по факту аварии.