Зайцев-мясоедов впервые сняли на видео канадские ученые (ВИДЕО)

Зайцев-мясоедов впервые сняли на видео канадские ученые. Фото: Kolobok.ua

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Racurs.ua

Зайцев-мясоедов впервые сняли на видео канадские ученые. Это произошло случайно: видео записали камеры с датчиками движения, которые установили исследователи, проводя эксперимент.

Ученые Альбертского университета в Эдмонтоне намеревались привлечь хищников и посчитать их количество, поэтому разбросали тушки мертвых млекопитающих. Однако результат исследования их удивил: 20 тушек из 160 съели именно зайцы, сообщает National Geographic.

Комичности этой ситуации добавило и то, что на видео зайцы-снегоступы лакомятся мясом их главного врага в природе — канадской рыси.

По словам кандидата наук в области экологии Майкла Пирса, он даже не представлял, что зайцы могут есть мясо. Однако оказалось, что когда температура воздуха снижается до 30° мороза, животные могут есть мясо, чтобы компенсировать недостаток необходимых веществ. В то же время, в течение летнего периода зайцы ведут вегетарианский образ жизни.

Ученые отметили, что сведения о том, что зайцы могут есть мясо, были задокументированы еще в 1921 году, однако видео-доказательство удалось получить впервые.

Как ранее сообщал «Ракурс», недавно в Канаде морские котики «захватили» поселок, заблокировав движение транспорта.