Зайців-м'ясоїдів вперше зняли на відео канадські науковці (ВІДЕО)

Зайців-м’ясоїдів вперше зняли на відео канадські науковці. Фото: Kolobok.ua

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Зайців-м'ясоїдів вперше зняли на відео канадські вчені. Це сталося випадково: відео записали камери з датчиками руху, які встановили науковці, проводячи експеримент.

Вчені Альбертського університету в Едмонтоні мали намір привабити хижаків і порахувати їх кількість на певній території, тому розкидали там тушки мертвих ссавців. Проте результат дослідження їх здивував: 20 тушок із 160 з’їли саме зайці, повідомляє National Geographic.

Комічності цій ситуації додало й те, що на відео вчених записано, як зайці-снігоступи ласували м’ясом їхнього головного ворога у природі — канадської рисі.

За словами кандидата наук в сфері екології Майкла Пірса, він не уявляв, що зайці можуть їсти м’ясо. Проте виявилося, що, коли температура повітря знижується до 30° морозу, тварини можуть їсти м’ясо, щоб компенсувати брак необхідних речовин. Водночас, упродовж літнього періоду зайці ведуть вегетаріанський спосіб життя.

Вчені зазначили, що дані про те, що зайці можуть їсти м’ясо, було задокументовано ще в 1921 році, проте відео-доказ вдалося отримати вперше.

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