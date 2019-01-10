Морські котики «захопили» селище у Канаді, заблокувавши автомобільний рух (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116660-morski-kotyky-zahopyly-selysche-u-kanadi-zablokuvavshy-avtomobilnyy-ruh-foto-video.htmlRacurs.ua
Морські котики «захопили» містечко Роддіктон-Байт Арм на півночі острова Ньюфаундленд в Канаді. На дорогах населеного пункту застрягли приблизно 40 морських котиків.
Згідно із законодавством Канади, місцеві мешканці не можуть самостійно допомогти ссавцям. Зазвичай морські котики мігрують з канадської Арктики і Гренландії, щоб провести зиму біля берегів острова, пише AFP.
Близько тижня тому вода в районі Роддіктон-Байт Арма замерзла, що дезорієнтувало тварин. Зауважуєься, що дві особини випадково потрапили під колеса автомобілів вночі. Муніципальна рада просить допомоги у федеральної влади Канади для того, щоб впоратися з ситуацією і допомогти морським котикам повернутися у звичне середовище проживання.
Few out for a crawl today pic.twitter.com/Qbb5pazTmD
— Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) January 6, 2019
«Морські котики мляві, рухаються повільно… Людей дуже засмучує спостерігати за стражданнями тварин», — каже мер містечка Шейла Фіцджеральд.