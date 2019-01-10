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Морські котики “захопили” селище у Канаді / Фото: flickr.com

Морські котики «захопили» селище у Канаді, заблокувавши автомобільний рух (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2019, 15:23
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Морські котики «захопили» містечко Роддіктон-Байт Арм на півночі острова Ньюфаундленд в Канаді. На дорогах населеного пункту застрягли приблизно 40 морських котиків.

Згідно із законодавством Канади, місцеві мешканці не можуть самостійно допомогти ссавцям. Зазвичай морські котики мігрують з канадської Арктики і Гренландії, щоб провести зиму біля берегів острова, пише AFP.

Близько тижня тому вода в районі Роддіктон-Байт Арма замерзла, що дезорієнтувало тварин. Зауважуєься, що дві особини випадково потрапили під колеса автомобілів вночі. Муніципальна рада просить допомоги у федеральної влади Канади для того, щоб впоратися з ситуацією і допомогти морським котикам повернутися у звичне середовище проживання.

«Морські котики мляві, рухаються повільно… Людей дуже засмучує спостерігати за стражданнями тварин», — каже мер містечка Шейла Фіцджеральд.


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