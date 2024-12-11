У парламенті Канади схвалили виділення 587 млн на військову допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n202051-u-parlamenti-kanady-shvalyly-vydilennya-587-mln-na-viyskovu-dopomogu-ukrayini.html

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Палата громад парламенту Канади схвалила виділення 587 млн дол. на військову допомогу Україні.

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Ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти будуть використані на «боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги»

У документ також включено 400 млн канадських дол. (близько 307 млн дол.) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

Окрім цього парламент затвердив 45 млн канадських дол. (приблизно 35 млн дол.) на «гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні».

Зауважимо, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день. Аби це рішення набуло чинності, за нього ще має проголосувати Сенат Канади, що очікується найближчим часом.